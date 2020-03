Itaipu promove fórum para integrar projetos estratégicos para Foz do Iguaçu e Região

Objetivo é promover uma discussão com a sociedade para que iniciativas tragam o máximo retorno em termos de desenvolvimento regional

A Itaipu Binacional reuniu os principais atores relacionados a projetos voltados à melhoria da infraestrutura e da logística de Foz do Iguaçu e Região, para integrar as iniciativas que tenham como objetivo o desenvolvimento local, na manhã desta sexta-feira (13). O Fórum dos Projetos Estruturantes de Foz do Iguaçu e Região aconteceu no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da usina e contou com representantes do governo estadual, Prefeitura, Infraero, polícias Militar e Federal, Fecomércio, DER, Receita Federal, instituições do trade turístico, entre outras.

“Reunimos os principais atores de Foz e região para que todos juntos discutam como integrar os projetos de obras estruturantes para que eles contribuam ao máximo para o desenvolvimento regional”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. “Neste sentido, o papel da Itaipu é proporcionar o ambiente para que a sociedade discuta e decida pelas melhores soluções.”

A atual gestão brasileira da Itaipu Binacional tem priorizado os investimentos de importância estratégica para o desenvolvimento da região. A empresa está investindo mais de R$ 700 milhões de reais em obras estruturantes, entre elas a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai; a Perimetral Leste; a modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC); a conclusão do Mercado Municipal; e a ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – entre outras.

O fórum contou com exposições sobre o Plano Diretor de Foz do Iguaçu (pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz, Gilmar Piolla); Logística e infraestrutura da cabeceira da Ponte da Amizade e do seu entorno (pela representante do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, Leila Youssef); Obras de infraestrutura em Foz do Iguaçu: ponte, perimetral e duplicação da BR-469 (pelo diretor de Operações do DER-PR, Alexandre Fernandes); Infraero: Obras de infraestrutura no Aeroporto de Foz do Iguaçu (pelo superintendente da Infraero, Joacir Araújo dos Santos); e Ramal Ferroeste Cascavel-Foz (pelo presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves).

Gonçalves, da Ferroeste, agradeceu o convite para a participação no Fórum, que ele considerou de extrema importância estratégica para a região. “Foz do Iguaçu tem uma vocação não só para o turismo, mas também para a logística, com grande potencial para se transformar num grande hub logístico para América do Sul. E nós estamos fazendo nossa parte, que é tentar chegar com um ramal da Ferroeste a Foz do Iguaçu”, afirmou.

Segundo ele, a melhoria da infraestrutura logística em Foz e região não beneficiará apenas o turismo e o setor agroindustrial. “Se a gente olhar de forma mais abrangente, vai perceber que existem outras cadeias de produtos industrializados que também se beneficiariam desses investimentos, com grande aumento dos fluxos de importação e exportação com os países vizinhos”, acrescentou.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acifi), Faisal Mahmoud Ismail, também fez uma avaliação positiva do evento, que ele considera fundamental para a sociedade, ao promover a integração de projetos que estão ocorrendo em várias instâncias. “A gente precisa trabalhar em sintonia para fazer a construção dessa nova Foz do Iguaçu”, disse.

Para o presidente da Acifi, a grande prioridade do município devem ser os investimentos em mobilidade urbana. “Nós estamos pensando em uma cidade que pretende dobrar o número de visitantes. A população também vai crescer. Foz hoje é a segunda cidade mais visitada por estrangeiros. E isso faz com que a gente tenha que preparar o município para os próximos 20, 30 anos e além”, acrescentou.

Já o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu (Codefoz), Danilo Vendrusculo, afirmou que o fórum funcionou como uma prévia, mas que as discussões devem prosseguir envolvendo ainda mais atores da sociedade. “Acho que a Itaipu está correta em investir em projetos estruturantes como a segunda ponte, a perimetral e o aeroporto. E uma próxima prioridade para Foz deverá ser o porto seco”, opinou.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell, o diálogo foi muito positivo e deverá possibilitar uma maior sinergia entre os projetos. “São excelentes projetos que, às vezes, estão desconectados por falta da oportunidade de fazer um alinhamento. Com isso, no lugar de disputar recursos como os que a Itaipu está disponibilizando para projetos estruturantes, essas iniciativas podem cooperar e serem beneficiadas conjuntamente”, afirmou o diretor.