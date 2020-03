Itaipu promove fórum sobre projetos estruturantes com parceiros de Foz e região nesta sexta-feira (13)

O encontro acontece das 8h às 12h10, na sala vip do Centro de Recepção do Visitantes (CRV), na entrada da usina.

A Itaipu tem um encontro marcado na próxima sexta-feira (13) com 40 parceiros de Foz e região para debater obras estruturantes que estão sendo viabilizadas pela empresa e por outras instituições públicas e atores da sociedade civil. O encontro ocorre das 8h às 12h10, na sala vip do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), na entrada da usina.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, disse que a ideia é proporcionar um alinhamento de informações, com a integração de toda a sociedade sobre os projetos que estão em andamento e que deixarão legado para a população. “Queremos criar uma sinergia entre todos os projetos para que o ganho seja o melhor possível para o município, região e Estado”, afirmou.

Participam do fórum representantes de instituições e líderes de grupos e organizações interessados no desenvolvimento regional, além de empregados e diretores de áreas da Itaipu Binacional diretamente ligadas às obras que estão colocando Foz do Iguaçu e a região, assim como o Paraná, como um todo, numa nova era econômica.

No fórum, a Itaipu vai mostrar o status de cada obra que vem tocando e o que elas representam na nova reconfiguração econômica de Foz. No evento, as demais instituições e pessoas interessadas em ajudar neste desenvolvimento também terão a oportunidade de apresentar e debater propostas de projetos estruturantes.

A Itaipu está viabilizando a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai; a Perimetral Leste; a modernização e ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC); a conclusão do Mercado Municipal; e a ampliação da pista de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu – entre outras.

Para o diretor de Coordenação da empresa, general Luiz Felipe Carbonell, com o fórum, “a Itaipu poderá ter uma visão abrangente dos projetos que estão sendo pensados para Foz do Iguaçu e região, podendo avaliar onde e como poderá atuar; além de dar aos participantes a oportunidade de conhecer as iniciativas uns dos outros, sejam elas convergentes ou não, a fim de gerar sinergia e unir esforços”.

Foram convidados para o evento o Programa Oeste em desenvolvimento, o Idesf, a Acifi, a Receita Federal, as secretarias municipais de Turismo e Planejamento, o Fundo Iguassu, o Iguassu Convention Visitors Bureau, o Foztrans, o Codetri, o DER, a Ferroeste e a Superintendência do Patrimônio da União do Paraná.

Foto: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional