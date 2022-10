Itaipu promove workshop com a participação do ONS e ENBPar

Objetivo foi estreitar o relacionamento institucional entre as entidades e apresentar dados sobre a operação e a importância de Itaipu para a segurança energética de Brasil e Paraguai.

A Itaipu Binacional promoveu nesta segunda-feira (24), no Auditório Integração, o workshop Relacionamentos Institucionais e Operação no Âmbito do Sistema Interligado Nacional (SIN), com representantes da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e do Operador Nacional do Sistema (ONS).

O objetivo foi estreitar o relacionamento institucional entre as entidades do setor elétrico e apresentar a gestão, a operação e outras particularidades da empresa binacional. O workshop também foi o primeiro evento com a participação da ENBPar, que assumiu o controle da Itaipu e da Eletronuclear após o processo de desestatização da Eletrobras.

“O papel da ENBPar é indiscutível, em especial neste momento de forte penetração das fontes intermitentes em nossa matriz, que fazem com que as energias firmes das usinas de Angra e de Itaipu sejam, cada vez mais, imprescindíveis para a segurança do suprimento”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Anatalicio Risden Junior, na abertura do workshop.

A diretora de Comercialização da ENBPar, Camila Fernandes, e o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi (este por videoconferência), também falaram na abertura. “A ENBPar acabou de nascer, mas veio ao mundo com uma herança riquíssima”, ressaltou Camila, destacando que “Itaipu não apenas é uma das maiores usinas do mundo, como uma das mais bem-sucedidas parcerias entre duas nações”.

Da mesma forma, Ciocchi destacou a importância de Itaipu para o setor elétrico, a relação de 50 anos com o sócio Paraguai (completados em 2023) e defendeu que o surgimento da ENBPar gera boas oportunidades para o setor. “A ideia é criar uma governança que seja boa e transparente e que mostre os benefícios para todos os lados”, disse.

Programação

A primeira palestra do workshop foi apresentada pelo diretor de Operação do ONS, Christiano Vieira da Silva, que discorreu sobre “Condições de atendimento eletroenergético do SIN”, com foco na operação de cascata do Rio Paraná.

Em seguida, o diretor técnico executivo da binacional, David Krug, falou sobre “Gestão do Reservatório de Itaipu”, acentuando dados históricos, detalhes sobre o relacionamento com o sócio Paraguai, resultados da operação, composição dos custos e a importância da usina para a segurança energética dos dois países.

O diretor de planejamento do ONS, Alexandre Nunes Zucarato, fechou a programação com a palestra “Governança: novos relacionamentos institucionais decorrentes da lei 14.182/2021”, tratando, entre outros temas, da composição e o trabalho da Comissão Mista de Operação (CMO), colegiado com representantes da Itaipu, Eletrobras (agora ENBPar) e Ande (estatal paraguaia de energia), além do próprio ONS como entidade convidada.

As considerações finais do evento foram feitas pela diretora de Comercialização da ENBPar, Camila Fernandes. À tarde, os convidados participaram de uma visita técnica às instalações da hidrelétrica binacional.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.