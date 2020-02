Itaipu recebe mais de 14 mil visitantes no feriado de Carnaval

Balanço foi divulgado na tarde desta quarta-feira (26) pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI). Polo Astronômico registrou aumento de 70%.

O Turismo da usina de Itaipu recebeu 14.185 visitantes nos quatro dias de feriado de carnaval, de 22 (sábado) a 25 (terça-feira) de fevereiro. O balanço foi divulgado no final da tarde desta quarta-feira (26) pelo Complexo Turístico Itaipu (CTI). Os números não incluem as visitas institucionais nem as feitas a partir da margem paraguaia da usina.

A atração mais procurada pelos turistas foi a Itaipu Panorâmica, com 9.089 visitantes. Proporcionalmente, o passeio com maior crescimento foi o Polo Astronômico, com 264 visitantes – salto de 70,3% em relação ao mesmo feriado de 2019.

A Iluminação da barragem (que ocorre sempre às sextas-feiras e sábados, às 19h30) também registrou um avanço na comparação com o ano passado, de 58% – totalizando 975 turistas. No Itaipu Especial, que leva o turista a um roteiro por dentro da usina, o salto de 31,6%.

O complexo turístico oferece seis opções de passeio aos visitantes:

Itaipu Panorâmica, Itaipu Especial, Itaipu Iluminada, Ecomuseu, Refúgio Biológico e Polo Astronômico. O turismo na usina é administrado pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Todas as informações sobre os passeios e reservas podem ser feitas no site www.turismoitaipu.com.br.