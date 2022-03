Itaipu recebe mais de 7 mil turistas no carnaval

O número é 24% maior que o do mesmo período em 2021.

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), receberam 7.043 pessoas no feriado de carnaval, de sábado (26) a terça-feira (1º). O número é 24% maior que o do mesmo período de 2021.

De acordo com balanço do Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela gestão dos passeios, a maior parte dos visitantes é formada por brasileiros (mais de 6 mil), mas também foram registrados turistas da Argentina, Paraguai, Chile, Israel, Bolívia e China, entre outros. Entre os brasileiros, a maioria é paranaense (3.063 mil visitantes), seguida dos paulistas, gaúchos, catarinenses e cariocas.

A visita Itaipu Panorâmica foi a mais procurada no período, com 5.211 registros, seguida do Refúgio Biológico Bela Vista (705) e o Itaipu Especial (674). O dia mais movimentado – considerando todos os atrativos – foi o domingo (27), com 2.142 visitas.

Os turistas foram recebidos ao som de músicas carnavalescas em dois pontos: o Centro de Recepção de Visitantes – de onde partem todas as visitas – e o Mirante Central, principal parada para fotos, com visão panorâmica da usina. Em ambos os espaços havia um ambiente temático “instagramável”, alusivo às festividades de Momo, com o mote “Carnaval cheio de energia”.

Itaipu Especial

O retorno do passeio Itaipu Especial, há pouco mais de uma semana, ajudou no bom resultado. Normalmente oferecido nos fins de semanas e feriados, neste carnaval o atrativo será ofertado até esta quarta-feira (2). É o mais completo passeio para conhecer a hidrelétrica, com paradas dentro e fora da barragem – incluindo a Sala de Comando Central (CCR), os condutos forçados (os enormes tubos brancos por onde escoam cerca de 700 mil litros de água por segundo) e a galeria dos geradores, de onde é possível ver as tampas das 20 unidades geradoras.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.