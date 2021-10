Itaipu recebeu mais de 8,7 mil visitantes no feriadão da Padroeira

Dia de maior movimento foi no domingo (10), quando 3.055 turistas passaram pela usina. Passeio “Itaipu Panorâmica” atraiu 6.577 pessoas.

Os turistas voltaram em peso aos atrativos da Itaipu. No feriadão da Padroeira, de sábado (9) à terça-feira (12), passaram pela usina hidrelétrica 8.710 pessoas. O dia de maior movimentação foi o domingo (10), com 3.055 turistas – a melhor visitação em um único dia desde a retomada do atendimento turístico, interrompido pela pandemia da covid-19. Na segunda-feira (11), 2.312 estiveram na usina. A movimentação também é maior que o Feriadão da Independência, quando 7.700 pessoas visitaram Itaipu.

“Ficamos felizes com a volta dos turistas aos nossos atrativos. A Itaipu se preparou para receber os visitantes, pois sabemos da importância do turismo para a economia de nossa cidade”, afirmou o diretor-geral da Itaipu, general João Francisco Ferreira. Todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos à risca no Complexo Turístico Itaipu (CTI).

O atrativo “Itaipu Panorâmica” foi o que mais recebeu turistas, um total de 6.577 pessoas. Ecomuseu atraiu 914 turistas e o Refúgio Biológico de Itaipu, 700. O feriado prolongado também marcou a volta do atrativo “Itaipu Iluminada”, que levou 499 turistas à usina hidrelétrica.

Embora tenham passado por Itaipu visitantes de 16 nacionalidades, a movimentação foi prioritariamente de turismo interno, sendo 8.666 brasileiros. Os paranaenses também foram maioria (4.600 pessoas), seguindo dos paulistas (1.746) e dos catarinenses (607).

Destino Iguaçu

Os outros atrativos turísticos do Destino Iguaçu apresentaram grande movimentação no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 19.124 visitantes, sendo 96% de brasileiros. Ao todo, visitantes de 31 nacionalidades visitaram as Cataratas do Iguaçu. Depois dos brasileiros, na ordem, paraguaios, espanhóis, argentinos, colombianos, estadunidenses, peruanos, australianos, coreanos e alemães, entre outros.

Ali do lado do PNI, o Parque das Aves também sentiu o aumento da movimentação na cidade. Foram 11.310 visitantes nos quatro dias de feriado prolongado, sendo a maioria (55%) de paranaenses. O atrativo atraiu as famílias, principalmente, pelo Dia das Crianças (12 de outubro). No total, 1.462 crianças menores de 8 anos, que têm gratuidade no atrativo, visitaram o Parque das Aves com suas famílias no feriadão.

Já o Marco das Três Fronteiras recebeu 8.224 turistas no feriadão, sendo a grande maioria (6.822) de brasileiros. Destes, 1.300 visitantes são moradores de Foz do Iguaçu.

Créditos: Kiko Sierich/PTI/Itaipu Binacional.