Itaipu tem agenda intensa de atividades no mês do Meio Ambiente

Durante o mês de junho, a usina promove atividades para diversos públicos com foco em sustentabilidade e conservação.

Ao longo de todo o mês de junho, a Itaipu Binacional vai celebrar o meio ambiente com atividades voltadas à comunidade, estudantes, empregados e especialistas do setor. As ações vão marcar não só o Dia Mundial do Meio Ambiente (5), mas também os aniversários do Refúgio Biológico Bela Vista (dia 27) e do Corredor de Biodiversidade Santa Maria (dia 30), dois dos mais importantes projetos da usina na área ambiental.

A primeira atividade será nesta quinta-feira, dia 2 de junho. Cerca de 350 professores de 55 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul são esperados para a o seminário de conclusão da formação em “Educação e Sustentabilidade: Psicologia Positiva”. A promoção é do convênio Linha Ecológica: Educação para Sustentabilidade e Desenvolvimento Cultural do Território, parceria entre a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros.

No dia 6 de junho, a Campanha do Mês do Meio Ambiente começa com toda a força, com distribuição de lápis-semente a mais de 100 mil estudantes da rede municipal de Educação do Oeste do Paraná e do Conisul (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul).

No mesmo dia, uma campanha interna na usina vai distribuir cartilhas informativas aos empregados. Ao longo de todo o mês, serão repassados vídeos informativos sobre temas como “Sustentabilidade”, “Pegada Ecológica” e “Serviços Ecossistêmicos”.

Itaipu é uma das organizadoras da Oficina de avaliação de manejo integrado para conservação da harpia na Mata Atlântica, com foco na região Sul. De 7 a 10 de junho, 25 especialistas de vários países vão debater a espécie, considerada símbolo do Paraná e da qual Itaipu mantém um dos maiores plantéis do mundo.

A equipe da Itaipu marca presença também no Workshop Profissional sobre Agrotóxicos, de 8 a 10 de junho, em Maringá, com promoção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.

Ainda nessa semana, estão programadas atividades pedagógicas sobre plantas medicinais nas aldeias Añetete, Itamarã e Ocoy. Além disso, nos dias 9 e 15 de junho, estudantes da rede pública de Mato Grosso do Sul farão visitas técnicas educativas ao Refúgio Biológico Maracaju, mantido pela usina.

Um Seminário Internacional sobre Soluções Sustentáveis em Água e Energia está programado para os dias 13 a 15 de junho. O evento, organizado juntamente com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), será realizado em formato híbrido (presencial e virtual).

Para o aniversário do Refúgio Bela Vista, no dia 27 de junho, a ideia é organizar gincanas com estudantes e também promover enriquecimentos comemorativos, focando no bem-estar dos animais.

Uma atividade ecopedagógica com alunos das escolas de Santa Terezinha de Itaipu está prevista para a comemoração de aniversário do Corredor Santa Maria. Um evento técnico com parceiros, para debater a história e ações futuras referentes ao Corredor, também deve acontecer em Santa Terezinha de Itaipu, na última semana do mês.

Ações

A Itaipu Binacional desenvolve uma série de projetos visando a conservação da fauna e da flora locais, entre eles a manutenção de diversos refúgios biológicos e a implantação de um corredor de biodiversidade ligando as áreas protegidas da usina ao Parque Nacional do Iguaçu – o Corredor de Biodiversidade Santa Maria.

A seriedade e o compromisso da empresa com o meio ambiente foram reconhecidos internacionalmente. As áreas de conservação da Itaipu foram reconhecidas pela Unesco como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA); além disso, a Itaipu é a primeira empresa a dirigir uma Unidade de Gestão Descentralizada da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – em primeira instância, cada Reserva da Biosfera seria administrada somente por Comitê Gestor formado por entidades governamentais.

Data

Em 5 de junho de 1972, a ONU realizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, para discutir o futuro ecológico do planeta. Na ocasião, foi instituído o “Dia Mundial do Meio Ambiente”, com objetivo de promover campanhas e ações na mobilização da sociedade para temas de interesse ambiental.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.