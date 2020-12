Itaipu tem aprovação recorde da população do Oeste do Paraná, diz pesquisa

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Em 2020, a margem brasileira da usina de Itaipu bate mais um recorde: o de aprovação da população de sua área de influência. De acordo com a Radar Inteligência, a atuação da empresa que, no ano passado, já havia sido bastante positiva e aprovada por 91,4% dos moradores da região Oeste do Paraná, agora tem 94,4% de aceitação. Quando a pergunta é sobre o nível de importância que a empresa representa para o desenvolvimento regional, esse índice chega a 97%.

É a melhor avaliação dada pelos moradores da região à atuação da empresa. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, esses dados revelam que a população entendeu e aceitou bem as mudanças da gestão. “Estamos muito felizes pela avaliação e continuaremos trabalhando incansavelmente para fazer mais entregas para nossa gente, imbuídos do melhor espírito público, que é o de bem servir”, diz.

A pesquisa tem grau de confiança de 95% e 2,8 pontos de margem de erro. O levantamento foi realizado na área de influência da usina, em 15 municípios paranaenses e um do Mato Grosso do Sul. Foram aplicados 1.355 questionários, de 4 a 10 de dezembro. De forma espontânea, segundo a pesquisa a Itaipu também é considerada pela maior parte do público da pesquisa como a mais importante para o País. Em Foz do Iguaçu, onde está sediada, por exemplo, ela foi citada por 30% dos entrevistados. Em segundo lugar ficaram Copel e Petrobras, com 5,6% cada. Para 91,6% dos entrevistados, Itaipu cumpre à risca e com responsabilidade sua atividade-fim, que é a geração de energia. Do total de entrevistados, 12,2% não souberam ou quiserem responder. No aspecto geração de empregos, 81% dos entrevistados disseram que ela cumpre esse papel com responsabilidade. Não opinaram ou responderam 12,2%. Quando a pergunta é sobre a preservação do meio ambiente, a Itaipu é aprovada por 85%. Nove por cento não souberam ou quiseram responder. A variação desse item foi de 70% para 85%, de 2019 para 2020.

Na promoção do turismo, a empresa ganhou 82% de aprovação. Não quiseram ou souberam responder 12%. A variação positiva nesse item foi de 74% para 82%, também de um ano para o outro. No quesito desenvolvimento regional, 84% dos entrevistados responderam que a Itaipu cumpre a missão com responsabilidade social. Demais 11,4% não souberam ou quiseram responder. A variação foi de 70% para 84%.