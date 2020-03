Itaipu vai distribuir 100 mil cartilhas com dicas para combater a dengue

Alunos de escolas da rede pública de todo o Oeste do Paraná receberão o material durante o mês de março

Estudantes do ensino fundamental da rede pública de Foz do Iguaçu e dos 56 municípios da região Oeste do Paraná estão recebendo, a partir da segunda quinzena de março, a cartilha “Operação Fora Mosquito Aedes aegypti”. A ação é uma iniciativa da Itaipu Binacional, por meio da Divisão de Educação Ambiental, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Serão distribuídas, ao todo, mais de cem mil cartilhas. Empregados, estagiários e jovens aprendizes da Itaipu também receberão o material, a partir desta terça-feira (17), assim como os funcionários das principais empresas prestadoras de serviço na Itaipu.

“A ideia é que a cartilha possa ser entregue a uma criança da família ou conhecida, com o objetivo de ampliar a divulgação das ações de prevenção à dengue”, explicou Rodrigo Cupelli, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu.

Com ilustrações coloridas e texto de fácil compreensão, as cartilhas são destinadas a crianças de seis a 11 anos. As informações, porém, são do interesse de todos.

“A linguagem é pedagógica, com intuito de sensibilizar e alertar não só alunos, mas suas famílias e a população em geral. É muito importante que o material chegue até as famílias e que todos se envolvam”, disse Cupelli.

Itaipu contra a dengue

A ação também é uma forma de lembrar o Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março – afinal, o cuidado com a água parada é fundamental no combate à dengue. A Itaipu está comprometida com isso.

Foz do Iguaçu vive uma das mais graves epidemias de dengue de sua história. Segundo a Divisão de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Foz do Iguaçu, até a semana passada mais de 2,5 mil pessoas haviam contraído a doença recentemente na cidade e outros 14 mil casos estavam sob análise. A Região Norte da cidade, onde ficam a usina e a Vila C, concentra 27% dos casos confirmados, o que representa 692 ocorrências. Em termos proporcionais, é a área mais acometida.

Preocupada com a situação, a Diretoria Geral Brasileira formou um grupo de trabalho multissetorial, para planejar e desenvolver ações voltadas ao combate ao mosquito transmissor da dengue – tendo como foco principalmente o público interno da empresa e as vilas A, B e C. Medicina do Trabalho, Imprensa, Imagem Institucional, Educação Ambiental, Áreas Protegidas e Informática são algumas das áreas envolvidas neste trabalho.

A cartilha “Operação Fora Mosquito Aedes aegypti” integra o rol de ações apoiadas pelo grupo. Outras estão a caminho, como, por exemplo, um hotsite com diversas informações educativas e quadros estatísticos sobre a doença em Foz do Iguaçu, e ações comunitárias na região.

Foto: Rodrigo Cupelli/Itaipu Binacional.