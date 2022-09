Itaipu vai sediar eventos globais de energia limpa em 2024

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (23), em Pittsburgh (EUA), como “reconhecimento do perfil limpo da matriz energética brasileira e do papel de liderança exercido pelo País nessa área”.



A margem brasileira da Itaipu Binacional vai sediar, em 2024, a 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa (Clean Energy Ministerial, CEM) e a 9ª Reunião Ministerial da Missão Inovação (Mission Innovation, MI). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23), em Pittsburgh (EUA), durante o Global Clean Energy Action Forum.

De acordo com nota conjunta publicada pelos ministérios de Minas e Energia e das Relações Exteriores, a escolha do Brasil se deve ao “reconhecimento do perfil limpo da matriz energética brasileira e do papel de liderança exercido pelo País nessa área”. A data dos eventos, em Foz do Iguaçu (PR), ainda será definida.

Também em 2024, o Brasil vai exercer a presidência do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo; e vinculará os dois eventos internacionais à Reunião Ministerial de Energia dos países-membros.

Plataformas multisetoriais

A CEM e a MI são plataformas multilaterais que reúnem países em desenvolvimento e desenvolvidos, além de organizações internacionais e empresas, com o objetivo de acelerar a transição para as energias limpas ao redor do mundo.

Os projetos de colaboração internacional desenvolvidos pelas plataformas buscam estimular pesquisa e inovação, assim como aspectos vinculados à comercialização de tecnologias de energia limpa em larga escala.

O Brasil é membro fundador dessas plataformas e co-lidera iniciativas de alto perfil na CEM, como linhas de trabalho voltadas à modernização dos sistemas elétricos e a Plataforma para o Biofuturo, projeto multilateral dedicado a ampliar a utilização da bioenergia e promover a bioeconomia sustentável em todo o mundo.

