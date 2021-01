Itaipu vende todos os lotes e arrecada R$ 4,7 milhões com leilão de veículos

Recursos obtidos serão utilizados para a otimização do sistema de transporte da empresa. Venda foi 100% on-line, com ágio de 44%

A margem brasileira da Itaipu Binacional arrecadou R$ 4.752.519,00 no leilão de veículos usados realizado no dia 22 de janeiro. Todos os 126 lotes foram vendidos, com ágio médio de 44%. Os recursos obtidos serão para a otimização do sistema de transporte da empresa.

A negociação foi 100% on-line e conduzida pela PSN Leilões. No total, foram vendidos 106 veículos usados, ainda em condições de uso, e outras 19 unidades em situação de sucata, além de um elevador elétrico automotivo para oficina.

A Diretoria Financeira de Itaipu, responsável pela organização e coordenação do leilão, avaliou o resultado como um sucesso, considerando as quantidades de visitas aos lotes e de participantes e o número de lances recebidos.

“O leilão teve resultado acima do esperado”, afirmou Marcos Paulo Bonamigo, superintendente adjunto de Materiais. “Principalmente porque foi a primeira experiência da empresa em um leilão 100% on-line. O mercado recebeu muito bem o leilão e fez a arrematação de todos os lotes ofertados”, concluiu.

Entre os itens, havia modelos de passeio (incluindo elétricos e a gás natural), vans e caminhonetes, com lances mínimos que variavam de R$ 14.376,00 a R$ 74.121,60. O leilão estava aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas e amparado na Norma Geral de Licitação da Itaipu.

A visita aos lotes pôde ser feita de 7 a 20 de janeiro, mediante agendamento prévio, com o comparecimento de 330 interessados no período.

A retirada dos veículos poderá ser feita mediante comprovação de pagamento à Itaipu e ao leiloeiro oficial, conclusão da transferência de propriedade e agendamento prévio – conforme as regras do edital, disponível no link https://bit.ly/3s8OFQD.

Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional