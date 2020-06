Jardim Patriarca e Morenitas recebem obras de drenagem

Investimentos nas obras somam quase R$ 3 mihões. Previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 9 meses

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está executando mais uma grande obra de drenagem no bairro Porto Meira. Nesta etapa, os serviços acontecem no jardim Patriarca e no Morenitas, com investimentos que chegam a quase R$ 3 milhões. No ultimo final de semana o prefeito Chico Brasileiro acompanhou os trabalhos.

“Este é o maior programa de drenagem urbana da história da cidade. Esses serviços, com recursos do povo iguaçuense, vão acabar com o sofrimento de centenas de famílias que ainda convivem com alagamentos. Muito em breve esse problema será superado”, comentou o prefeito. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em ate 9 meses.

Os serviços ocorrem atualmente com duas equipes. No Patriarca os trabalhos começaram pela Rua Pitangueiras e seguirão por toda a região. Já no Morenitas, as ações se concentram em uma área técnica na Avenida Javier Koelbel, próximo a Rua Paulino Ferreira.

“No passado, infelizmente, a urbanização sem controle dos impactos ambientais no entorno do Arroio Ouro Verde trouxe vários problemas, entre eles a diminuição das áreas permeáveis, o que está diretamente ligado aos problemas de alagamentos”, lembrou o secretário de obras, Cezar Furlan.

Projeto

O projeto no Jd. Patricarca direcionará as águas provenientes do bairro para o Horto Municipal, que receberá os projetos de bacias de detenção e retenção, com o intuito de evitar que essas águas escoem para a parte baixa da bacia – Morenitas I e II – evitando assim o alagamento dessa região. No Morenitas, o projeto também reduzirá custos com a manutenção das galerias, e, principalmente, vai aumentar a capacidade de vazão e escoamento da água da chuva.

Drenagem na região

Os investimentos da Prefeitura em drenagem urbana na região sul já somam quase R$ 10 milhões. Somente nos últimos meses, foram implantadas novas aduelas e redes de galerias pluviais nas regiões do Pq. Ouro Verde e também no bairro Três Fronteiras.

Na vistoria do fim de semana aos canteiros de obras, os vereadores Edson Narizão e João Miranda acompanharam o prefeito.