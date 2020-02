Latam anuncia voos diários entre Foz e Curitiba

A nova frequência será operada , a partir de 29 de março, com aeronave Airbus A319.

A companhia aérea Latam vai retomar os voos diários entre Foz do Iguaçu e Curitiba. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

A nova rota será operada com um Airbus A319, que acomoda 126 passageiros em classe Economy e 12 em Premium Economy, a partir do dia 29 de março.

“Enfim, teremos novamente concorrência aérea na rota Foz do Iguaçu – Curitiba. Importante que serão voos diários – e diurnos. Redução do ICMS sobre o querosene de aviação, anunciada pelo governador Ratinho Jr em setembro do ano passado, foi determinante para a decisão”, afirma Piolla.

Os novos voos decolam diariamente às 10h55 do aeroporto de Curitiba com previsão de pouso às 12h20 em Foz. A saída do terminal iguacuense ocorrerá às 13h20 com chegada prevista às 14h25 na capital paranaense.

Até o momento, a Latam mantinha apenas um voo semanal, aos sábados, entre Foz e Curitiba. “A LATAM Airlines Brasil acaba de ampliar de dois para dezesseis a quantidade semanal de voos diretos entre Curitiba e Foz do Iguaçu, passando a voar diariamente na rota”, diz a empresa em seu site.

Atualmente, a LATAM já opera cerca de 280 voos semanais no Paraná nas seguintes rotas:

Curitiba-Guarulhos;

Curitiba-Brasília;

Curitiba-Congonhas;

Curitiba-Porto Alegre;

Curitiba-Santos Dumont;

Curitiba-Foz do Iguaçu;

Foz do Iguaçu-Congonhas;

Foz do Iguaçu-Galeão;

Foz do Iguaçu-Guarulhos;

Foz do Iguaçu-Santos Dumont;

Londrina-Congonhas;

Londrina-Guarulhos;

Maringá-Guarulhos.