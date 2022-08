Latinoware retorna de forma presencial em 2022. Inscrições já estão abertas

A 19ª edição do Latinoware promoverá, de 2 a 4 de novembro, a conexão de especialistas, estudantes, empreendedores(as) e demais interessados(as) em Tecnologias Abertas.

Um dos maiores eventos de software livre do mundo está de volta à sua forma presencial. A edição de 2022 do Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware) já tem data e local confirmados: será de 2 a 4 de novembro no Hotel Golden Park Internacional em Foz do Iguaçu.

O Latinoware é organizado pela Itaipu Binacional e pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR). A expectativa é de que o evento tenha, nessa 19ª edição, a participação de mais de 2.000 pessoas. Já a programação dos três dias de evento deve contar com aproximadamente 100 palestrantes. As inscrições já iniciaram e podem ser feitas pelo site da Latinoware: https://latinoware.org/. O valor da inscrição antecipada é R$ 25,00.

Desde 2004, o Latinoware oferece momentos de debate e de troca de conhecimento sobre a evolução das tecnologias abertas e suas aplicações. Além disso, seu público é diversificado, formado por usuários, desenvolvedores, estudantes, pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada.

Alguns dos temas que os participantes vão encontrar durante as palestras são segurança da informação, robótica, desenvolvimento de software, internet das coisas (IoT) e educação. Nesse sentido, as oficinas e sessões técnicas serão apresentadas por especialistas de diversos países da América Latina.

Referência

De acordo com o diretor técnico do PTI-BR, Rafael Deitos, o evento se consolidou como referência internacional ao promover debates sobre a temática e servir como espaço para o compartilhamento de novas soluções, projetos e ideias. “Após dois anos sendo realizado de forma virtual, o Latinoware retorna presencialmente em 2022. Seguindo o propósito de promover discussões e trocas de conhecimento sobre a evolução do software livre e das tecnologias abertas, assim como a integração cultural, econômica e tecnológica”, destacou.

Para o superintendente de Informática da Itaipu Binacional, Everton Pasqual, o Latinoware – o maior evento de tecnologias abertas do Brasil – e consolidou sua importância ao longo de 18 anos. “Estamos muito empolgados com a volta ao modelo presencial, porque além do conteúdo do evento ser de altíssima qualidade, ela atrai os participantes para Foz do Iguaçu, causando um impacto turístico e social positivo para a cidade”, afirmou.

Créditos: PTI-BR.