Lideranças fronteiriças debatem promoção do Fórum de Logística Multimodal Sustentável

Reunião on-line teve como objetivo ampliar rede em torno do evento, que será realizado de 11 a 14 de maio em Foz.

Lideranças da sociedade civil das Três Fronteiras (Brasil, Paraguai e Argentina) reuniram-se para debater a realização do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável (FILMS). O evento será realizado de 11 a 14 de maio em Foz do Iguaçu.

O encontro preparativo ao fórum mobilizou representantes do comércio exterior, transporte, logística, entre outros setores de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú, além de diplomatas dos três consulados. A reunião online ocorreu na sexta-feira, 4.

O objetivo da conferência remota foi repassar para as autoridades e lideranças dos três países informações sobre o que é fórum, qual a sua finalidade, características, público-alvo, participantes, produtos, visão de futuro, área de influência, grupos de trabalhos e programação.

Os debates foram conduzidos pelo coordenador do FILMS, Danilo Vendruscolo, com apoio de dirigentes dos conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social das três cidades fronteiriças: Felipe Gonzalez, presidente do (Codefoz/Foz do Iguaçu; Linda Taiyén, presidente do Codeleste/Ciudad del Este; e Diego Bruno, vice-presidente do Codespi/Puerto Iguazú.

Conforme Danilo Vendruscolo, “ficou definido que as lideranças e autoridades ajudarão na divulgação, colaborando também no que for necessário nas ações do evento, a fim de desenvolver o potencial logístico da região trinacional”.

Mais presenças – Também participaram da reunião on-line representantes dos consulados da Argentina, Paraguai e Brasil; autoridades aduaneiras e portuárias da Argentina e Paraguai; técnicos e docentes de universidades; vereadores; secretários e diretores municipais, bem como lideranças da indústria do Paraná.

FILMS – Direcionado ao público do setor de logística, o Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável está com inscrições abertas, por meio de convite, para participação presencial e também on-line. Reunirá investidores, gestores, pesquisadores e representantes de instituições públicas e privadas de países da América do Sul.

O fórum apresenta-se como um espaço de articulação em torno de novas rotas e infraestrutura. Essa conexão abrange Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, com a região trinacional como hub de transporte, logística, comércio e turismo.

Parceria – O Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável tem o apoio e patrocínio da Itaipu Binacional, tendo o Instituto Poloiguassu como entidade executora e a ACIFI como promotora. Em formato híbrido, será presencial em Foz do Iguaçu com conexão on-line para interação e debates.

Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável

Data: 11 a 14 de maio de 2022

Polo presencial: Foz do Iguaçu (PR), Brasil

Site: www.forumfilms.org

Contato: eventos@poloiguassu.org

Inscrições: https://doity.com.br/films2022