O novo show reforça a importância da união, da amizade e do amor em um musical repleto de efeitos especiais, música e dança

Luccas Neto retorna aos palcos com um espetáculo inédito. Em “Luccas Neto e A Escola de Aventureiros”, as crianças irão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade! Para ajudar o nosso foca favorito nesta jornada, quatro novos personagens estarão no palco: Rafa, Yuri, Mandy e Lais, que também sonham se tornar grandes aventureiros. E, como todos os nossos sonhos, eles podem virar realidade.

Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles irão descobrir que, para realizar essa missão, é preciso passar por diversas tarefas. Afinal de contas, você precisa provar que tem um bom coração e que sempre irá fazer o bem para conquistar a sua pedra do poder.

Nessa grande aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes, no entanto nossos amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento!

O novo show de Luccas Neto é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais. Nosso aventureiro, sempre preocupado com as lições e seu legado, de forma didática e afetiva, demonstra desde a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo.

E os papais e mamães também terão vez nessa nova montagem. De forma lúdica, algumas temáticas que fazem parte do universo materno e paterno também serão abordadas contemplando os desafios constantes na educação dos filhos.

SOBRE LUCCAS NETO

Luccas Neto Ferreira é um empresário, ator, cantor e escritor luso-brasileiro, conhecido por ter um dos maiores canais no Youtube brasileiro. São mais de 28 milhões de inscritos e mais de oito bilhões de visualizações em seus vídeos. No Instagram, o artista conta com mais de quatro milhões de seguidores. Com uma produção audiovisual especializada e voltada para a infância, os vídeos criados e produzidos por Luccas Neto têm, como objetivo, entretenimento e educação lúdica por meio de brincadeiras, músicas e jogos. Para isso, todas as suas produções contam com o aval de uma equipe de profissionais, como psicólogos, pedagogos e psicopedagogos. Ele é responsável pela criação dos roteiros de seus shows e vídeos, que apresentam para as crianças exemplos de fortalecimento das relações humanas e familiares e reforça, diariamente, o compromisso com os sonhos e a capacidade de realiza-los. Em 2019, Luccas entrou no ranking do Instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

Serviço – Lucas Neto e a Escola de Aventureiros

Data: 11/04

Local: Mabu Thermas Grand Resort

Endereço: Av das Cataratas 3175

Censura: Livre

Abertura dos Portões: 13:00

Pontos de vendas:

Casas Ajita Shopping JL Cataratas – Foz do Iguaçu

Casas Ajita Centro – Foz do Iguaçu

Realização: AME / LIKE