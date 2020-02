O Mabu Thermas Grand Resort, localizado em Foz do Iguaçu (PR), tem uma completa estrutura de lazer que possibilita revitalização junto à natureza, prática de esportes, descanso do corpo e da mente e diversas atrações para todas as idades. A temperatura da água é de 36ºC o ano todo, fato que possibilita aos hóspedes banhos termais a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer estação do ano.

Atividades ao ar livre

Conhecer a bela estrutura pode ficar ainda melhor em um passeio. O hóspede pode se divertir em uma interessante trilha ecológica. Além disso, o resort tem uma equipe de recreação especializada para orientar as atividades com os adultos e as crianças.

Espaço Corpo e Mente

O Espaço Corpo e Mente oferece opções voltadas ao bem-estar e ao equilíbrio físico e mental e ajuda a esquecer as preocupações do dia a dia. O local restaura e equilibra as energias por meio de massagens; hidromassagens cobertas; SPA Corpo e Mente; terapias vibracionais, psicotrônica e com pedras quentes; saunas seca e úmida; ofurô e salão de beleza.

Acomodações

São disponibilizados, ao todo, 363 apartamentos, localizados nas alas Thermas – com vista para as piscinas -, Cataratas e Tropical, com decoração clássica e com o que há de melhor no quesito conforto e bem-estar.

Os apartamentos Master/Premium, localizados na ala Cataratas, são confortáveis para os hóspedes descansarem tranquilamente, após um dia todo de diversão, podendo escolher apreciar a vista do bosque ou do jardim. Já os Master/Premium Thermas, também localizados na ala Cataratas, os visitantes podem escolher a vista do bosque ou o complexo termal. A suíte tropical, localizada na ala Tropical, tem 56 m² e sacadas, uma antessala com dois sofás, um quarto espaçoso, são dois ambientes agradáveis e bem equipados. Os apartamentos Premium Tropical estão na ala Tropical e tem 28 m² com ambiente clean.

As suítes clássicas, localizadas na ala Cataratas, tem 50m² e ambiente tradicional, como o nome da categoria sugere, mas sem deixar de lado o conforto e bem-estar. As suítes clássicas oferecem, ainda, banheira de imersão.

Gastronomia

O Mabu Thermas Grand Resort tem diversas opções gastronômicas. No Brasserie As Quatro Estações é possível apreciar as ricas culinárias internacional e brasileira.

No hotel é possível apreciar também as receitas do Restaurante Dumont, onde são servidas sugestões de pratos de raízes franco italianos. Petiscos e drinks com música ao vivo são encontrados no elegante Villa Lobos Piano Bar. O Carmen Miranda Café conta com serviço de bar, lanches e petiscos.

Centro de eventos

O centro de eventos do Mabu Thermas Grand Resort oferece 8 mil m² de áreas planejadas, moduláveis e climatizadas – o que permite receber grandes acontecimentos nacionais e internacionais. O espaço tem salas de apoio e salas VIP, office center conectado à internet, teleconferência via satélite, suporte da estrutura de alimentação – incluindo cozinha especializada, panificadora e confeitaria internas -, gerador e subestação de energia e ainda ar-condicionado central. A capacidade é para mais de cinco mil pessoas.

Atrações para as crianças

A criação de um mundo de brincadeiras, risadas e histórias é a especialidade da equipe de entretenimento e lazer do Mabu Thermas Grand Resort que em alguns momentos são personagens e em outros, os líderes de uma grande aventura. A programação vai das 8h30 às 22h30, durante todos os dias da semana. Os recreadores tornam a estada das crianças (e também dos adultos) muito mais divertida.

Para os hóspedes adolescentes, há um cronograma de atividades envolvendo variados esportes, brincadeiras aquáticas, jogos de caça e enigmas, cineminha e torneios com jogos de salão.

Além da programação fixa de lazer que o resort oferece ao longo de todo o ano, cada mês e as datas especiais, comemorativas e feriados recebem ainda um tema específico, que norteia a maioria das atividades desenvolvidas, despertando ainda mais o interesse e o encantamento dos hóspedes de todas as faixas etárias.

Praia termal

Entre os destaques do resort está uma ampla praia termal, que reproduz ao máximo a característica paisagística de uma região praiana, com a exclusividade de oferecer também o conforto e relaxamento que as águas termais oferecem. Com temperaturas semelhantes à do corpo (36 ºC), as águas emergem de forma natural, provenientes do aquífero Guarani.

As áreas foram definidas com características variadas, para conquistar diferentes públicos. Há atrações voltadas para crianças, adolescentes e adultos. Além do playground aquático dedicado aos pequenos – com escorregadores, baldão e muito espaço para brincadeiras, há palcos para atividades recreativas para os adolescentes. Para os adultos, bar molhado e deck com hidromassagem. Os bale-balés, com serviços exclusivos, oferecem atendimento VIP, em áreas privativas que estão entre os principais atrativos. A praia termal é uma atração totalmente diferenciada no mercado hoteleiro no Sul do País. E foi especialmente pensada para atender a demanda de lazer e novidades para entretenimento da família que um resort deve proporcionar.

Para manter a água sempre limpa, as piscinas são abastecidas diretamente do poço termal do Aquífero Guarani, e transbordam pela superfície, criando um fluxo contínuo, promovendo a troca constante da água.

Vantagens exclusivas no Blue Park

Além de toda infraestrutura do hotel, os hóspedes do Mabu Thermas Grand Resort curtem o Blue Park com vantagens exclusivas: podem acessar o parque uma hora antes da abertura ao público-geral; todo o consumo no Blue Park será lançado direto no apartamento para pagamento somente no check out e acesso exclusivo ao parque. Com tudo isso, o hóspede tem mais comodidade e conforto na utilização do o mais novo parque aquático do Sul do Brasil.

Fonte: Assessoria de imprensa