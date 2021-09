Mais de 7,8 mil turistas visitaram atrativos da Itaipu no feriado da Independência

Visitação foi 73,3% superior ao previsto para o setor e confirma forte retomada da principal atividade econômica da cidade.

Os atrativos turísticos da usina de Itaipu receberam 7.801 pessoas no feriado prolongado da Independência, de sábado (4) a terça-feira (7). O número é 73,3% maior que a expectativa inicial do Complexo Turístico Itaipu (CTI), de 4,5 mil visitantes, comprovando a forte retomada do principal setor econômico da região.

O dia mais movimentado foi o domingo (5), quando 2.545 pessoas passaram por pelo menos um dos três atrativos de Itaipu abertos ao público: a Visita Panorâmica (a mais procurada pelos turistas, com um tour pelas áreas externas da gigante de energia), o Ecomuseu de Itaipu e o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV).

O resultado de domingo também foi o melhor registrado pelo Turismo de Itaipu, em um só dia, desde que entraram em vigor as primeiras medidas de contenção à pandemia de covid-19, em março do ano passado. A segunda-feira (6) teve o segundo melhor desempenho (com 2.227 turistas), seguida de sábado (1.732) e terça-feira (1.297).

Outros importantes atrativos da cidade também registraram aumento de visitação. No Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, que abriga as Cataratas do Iguaçu, o número de visitantes chegou a 19 mil nos quatro dias de feriado, acima dos 15 mil previstos; no Parque das Aves, o movimento foi de 11 mil visitantes no mesmo período.

Os bons números do turismo refletem os esforços do setor para dar mais segurança e tranquilidade aos visitantes. Embalada pela campanha “Vem pra Foz!”, liderada pela Itaipu, Foz do Iguaçu se tornou referência em turismo seguro no Brasil ao adotar protocolos rígidos de proteção sanitária, como a obrigatoriedade de máscaras de proteção facial, disponibilidade de álcool em gel e regras de distanciamento social em todos os passeios.

O avanço na vacinação contra covid-19 entre os moradores contribui para a retomada segura da visitação. Na última semana, a Prefeitura de Foz anunciou a marca de 100% de vacinação da população adulta da cidade, acima de 18 anos, refletindo positivamente nos indicadores de saúde (queda no número de casos confirmados, internações e óbitos).

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, observa que a pandemia de covid-19 afetou toda a cadeia turística da cidade: atrativos, hotéis, restaurantes, transporte, guias turísticos, entre outras atividades. “Tivemos que somar esforços para promover uma retomada segura do turismo em Foz do Iguaçu e os resultados estamos vendo agora, com os turistas voltando e fazendo a roda da economia girar novamente”, afirmou.

Traveller’s Choice

Em agosto, o turismo da Itaipu recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o selo Traveller’s Choice, do site de viagens TripAdvisor. Os vencedores do prêmio são selecionados, anualmente, com base no feedback de milhões de usuários do Tripadvisor. Os melhores dos melhores destacam, não apenas as escolhas populares, mas as experiências verdadeiramente excepcionais que fazem os viajantes voltarem.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional