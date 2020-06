Mais seis pacientes recebem alta do Hospital Municipal de Foz

Unidade registra agora 32 altas de pacientes recuperados da Covid-19

Seis pacientes recuperados do novo Coronavírus receberam alta do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, nas tardes de ontem (16) e hoje (17). São dois moradores de Foz do Iguaçu e quatro pacientes das cidades de Medianeira, Cascavel e Toledo.

Na tarde de terça-feira, três pessoas voltaram para a casa: Um senhor de 79 anos, morador de Foz do Iguaçu que deu entrada no dia 10 de junho.

Também do município, um senhor de 57 anos, que estava sendo acompanhado pela Telemedicina e foi orientado a procurar o atendimento no Centro de Triagem do Hospital Municipal, sendo então internado no dia 13 de junho com sintomas de tosse, cefaleia e febre. O terceiro paciente a retornar para a sua família foi um morador de Medianeira, com idade de 41 anos, e que deu entrada na instituição no dia 12 de junho com sintomas de febre, cefaleia, tosse e dispneia.

Já na tarde desta quarta-feira (17), as três altas registradas do Hospital Municipal foram de pacientes de 51, 53 e 65 anos vindos da 10ª e 20ª Regional de Saúde do Estado do Paraná.

João Batista de Faria, de 65 anos, proveniente de Cascavel, deu entrada na unidade no dia 10 de junho. Ele perdeu a esposa para a Covid-19. “Fui muito bem atendido aqui. A doença é muito sofrida. Infelizmente perdi minha esposa e logo tive que vir para cá. Não me arrependi, porque fui muito bem tratado”, disse emocionado.

“Com a graça de Deus eu sobrevivi. Todo mundo aqui esta de parabéns. Fui muito bem atendido e melhorei muito depois que cheguei aqui”, contou João Alvez, de Toledo.

Todos os pacientes deixaram o hospital sob aplausos da equipe. “O anúncio de uma alta hospitalar é marcado por todos os profissionais e pacientes pela vitória. É marcada por aplausos, risos, e a certeza de um novo recomeço”, comentou diretor do Hospital Municipal, Sergio Fabriz.