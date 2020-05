Mais um paciente recuperado da COVID-19 recebe alta do Hospital Municipal

Ronan Ferreira, de 67 anos, ficou seis dias internado e recebeu alta nesta terça-feira

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, registrou nesta terça-feira (12), mais uma alta de paciente recuperado da COVID-19. É a quarta alta oficial da instituição, já que um caso recuperado no Hospital não foi contabilizado pelo município, devido ao paciente residir em Céu Azul.

A equipe do hospital, que hoje celebra o Dia Internacional da Enfermagem, teve muito a comemorar com mais uma vitória. Ronan Ferreira de Araújo, 67 anos, caminhoneiro aposentado, ficou 06 dias internado no HMPGL, dos quais 4 dias na semi- intensiva e o restante na enfermaria, sem a necessidade de ventilação mecânica.

O paciente, hipertenso e ex tabagista, depois de acionar o Plantão Coronavírus, foi trazido pelo SAMU, com quadro de febre, dispneia, diarreia e tosse seca.

“Desde que cheguei aqui, fui muito bem tratado, com toda a assistência necessária, e agora estou livre, estou recuperado, graças a Deus. A sensação agora é de ter uma vida nova porque a preocupação é muito grande”, comemorou o aposentado.

O município, contabiliza 68 casos da doença, desses 47 estao recuperados, 16 permanecem em isolamento domiciliar e 3 pessoas estão internadas no HMPGL.

Foz do Iguaçu registrou dois óbitos por Coronavírus.