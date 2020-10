Mão na massa! PTI disponibiliza conteúdos especiais para estudantes do ensino básico

Do que somos feitos? O que a alimentação tem a ver com meu sono? Como o sol afeta nossa vida? As respostas para esses questionamentos e muitos outros estão em uma série de vídeos produzidos pela equipe da área de Ciência e Educação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e disponibilizados no canal oficial da instituição no YouTube (youtube.com/ptibrasil). O objetivo dos conteúdos é complementar o aprendizado de alunos 4º e 5º ano do ensino fundamental I.

Os materiais estão de acordo com o Conteúdo Programático para as séries propostas e abordam diferentes temas de forma lúdica e com atividades experimentativas. Entre os tópicos abordados estão o sistema solar, reino animal, energia, sistemas do corpo humano, além de assuntos relacionados à qualidade de vida como alimentação e saúde mental.

Segundo a gerente da área Ciência e Educação, Andrea Pavei, investir na educação básica é o primeiro passo para transformar conhecimento em ativos no futuro.

“Atuamos com metodologias ativas pensando na preparação desses estudantes para que, no futuro, possam transformar esse conhecimento adquirido em tecnologias, empreendimentos e inovações”, explicou Andrea.

Metodologias ativas trabalham de forma ampla, colocando o aluno como protagonista e transformador do aprendizado. Nesse processo, o educador atua como o orientador e facilitador do conhecimento. Esse método visa o desenvolvimento da autonomia e a participação integral dos alunos, potencializando o processo por meio da significação do ensino com foco em situações reais.

Todos os vídeos estão disponíveis publicamente e podem ser utilizados, assim como os materiais complementares, por professores, pais e comunidade em geral. Também é possível interagir, tirar dúvidas e compartilhar resultados com a equipe de Educação do Parque Tecnológico através do e-mail [email protected].

Acesse aqui a playlist do 4º ano (https://bit.ly/3n1jbZR). Já as atividades do 5º ano estão publicadas neste link (https://bit.ly/3kZkS8D).