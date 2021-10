Maranhão: belezas e atrativos do destino serão apresentados no Festival das Cataratas

A história, a gastronomia e os atrativos naturais e culturais de São Luís e de todo o Maranhão serão apresentados ao público do 16º Festival das Cataratas. O evento, considerado um dos maiores do turismo nacional, será promovido presencialmente nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR).

O destino é um dos patrocinadores do evento e estará com estande na feira, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo de São Luís. No espaço, os participantes poderão saber mais sobre a vasta oferta de produtos turísticos locais: das praias ao Centro Histórico, passando pela gastronomia e atrativos naturais, sem deixar de lado o que há de mais moderno em bares, cinemas, restaurantes, shopping centers e luxuosos hotéis.

“O Maranhão tem muito o que mostrar e ser valorizado pelo turista nacional e internacional. O nosso evento será uma excelente oportunidade para essa divulgação, além de ser propício para a geração de negócios e oportunidades”, destaca Mayara Angeli, diretora do Festival das Cataratas.

O secretário municipal de turismo de São Luís, Saulo Santos, ressalta que ao destino “está ocupando cada vez mais espaços de destaque no cenário nacional. É muito importante estarmos presentes em eventos como o Festival das Cataratas para consolidar o destino, colocando ele na estante para impulsionar a vinda de turistas para a capital maranhense. Vamos aproveitar para apresentar nossas praias, história, gastronomia, cultura e muito mais que a cidade tem a oferecer”.

Sobre o destino

Localizado na região Nordeste, com um extenso litoral e ventos propícios para esportes náuticos, o Maranhão conta com uma ampla variedade de atrativos recreativos, como kitesurf, stand up, caiaque e surf. As praias da Ponta d’Areia, São Marcos, Calhau, Caolho, Guia e Olho d’Água são exemplos de lugares perfeitos para quem curte sol e mar.

A orla de São Luís é rodeada por inúmeros bares e restaurantes que servem comidas típicas da cidade. As praças, monumentos, museus e espaços culturais ressaltam toda a riqueza de São Luís. O Mercado das Tulhas, a Praça Dom Pedro II, a Praça dos Poetas e o Museu da Gastronomia Maranhense são apenas alguns dos espaços que encantam os turistas.

A capital maranhense ainda conta com sítios arqueológicos, uma lagoa no meio da cidade, rios, mangue, e uma rica cultura, expressa nos festejos do carnaval e São João.

Créditos: Festival das Cataratas