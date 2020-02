Médicos residentes do HMPGL celebram formatura neste sábado (08)

Cerimônia celebra capacitação de médicos em várias especialidades com destaque para a formatura da primeira turma de pediatria

Neste sábado (8) acontece a cerimônia de formatura da sexta turma do programa de médicos residentes do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL). A solenidade acontecerá às 20h30, em uma casa de eventos, e contará com a presença de autoridades municipais, representantes do HMPGL, do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), Unila e da Unioeste.

A organização é por conta da Coreme – Comissão de Residência Médica – e pelos estudantes e será composta pelo pronunciamento dos oradores, formalização do juramento e pela entrega dos diplomas aos alunos. Na sequência, será servido um jantar aos familiares, amigos e professores.

Para a coordenadora do Coreme, Dra. Luz Marilda Cardona, o momento é muito especial, pois coroa um programa que vem garantindo o desenvolvimento do conhecimento com excelência e a oferta de profissionais qualificados para a saúde pública.

“É com felicidade que chegamos a mais uma turma de formandos do programa de residência médica. Para a cidade, é uma importante conquista, pois esses profissionais estão permanecendo na cidade e contribuindo com a saúde pública ao ofertar um atendimento qualificado e digno”, expressou.

Ao todo, 17 médicos residentes concluíram neste último ano as especialidades de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e cirurgia geral. A duração de cada especialidade varia de dois a três anos. Essa cerimônia também é muito importante pois celebra a primeira formatura de residentes médicos na especialidade de pediatria.

“Essa é uma especialidade com uma grande demanda na cidade e em todo país e estamos muito felizes porque praticamente dobramos o número de pediatras na rede pública a partir do programa. Hoje temos dois pediatras se formando e que já estão trabalhando nas UPAS e que devem permanecer no nossa rede de saúde pública”, acrescentou Dra. Luz.

Reconhecimento

O programa que está em execução desde 2013 no município já formou cerca de 80 médicos, sendo que mais da metade deles continua atuando na cidade. Atualmente o programa conta com cerca de 40 profissionais em seis especialidades que atuam no HMPGL, nas UPASs e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Somente no último quadrimestre de 2019, foram cerca de oito mil atendimentos ambulatoriais e quatro mil atendimentos cirúrgicos, o dobro se comparado ao mesmo quadrimestre do ano passado.

O programa conta com professores da rede pública e também com a colaboração voluntária de médicos especialistas da rede privada. “Temos a agradecer a todos os médicos que estão doando seu tempo para formar novos profissionais, principalmente na área de pediatria”, complementou Dra. Luz.