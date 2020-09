Mestrado da UNILA em Literatura Comparada recebe inscrições para alunos especiais

O mestrado em Literatura Comparada está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos especiais, que irão cursar disciplinas durante o Ensino Remoto Emergencial, entre setembro e dezembro de 2020. O prazo de inscrição é até o dia 11 de setembro. Os interessados devem realizar inscrição por meio do Sistema Inscreva da UNILA (inscreva.unila.edu.br), e podem acessar o edital de seleção em bit.ly/PPGLC-ERE2020. Candidatos portadores de diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento podem participar do processo seletivo. As aulas e a inscrição são gratuitas.

No total, são 20 vagas disponíveis, distribuídas em quatro disciplinas ofertadas no mestrado: Invenção das Américas, literatura, oratura, cartografias imaginárias (10 vagas); Representações narrativas simbólicas e construção de identidades transfronteiriças na América Latina (5 vagas); Seminário em tópicos especiais de literatura comparada – convite ao XIX: impactos do século dezenove nos estudos estéticos e sociais contemporâneos (2 vagas); e Literatura, mito e imaginário (3 vagas).

Na inscrição, o candidato, além de preencher um formulário, deve anexar, entre os documentos solicitados, uma carta de intenção dirigida ao professor da disciplina pleiteada, apresentando e justificando as razões em querer cursá-la. O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de setembro, e a matrícula deve ser realizada entre os dias 16 e 18 de setembro.

Modalidade de Ensino Remoto Emergencial

De acordo com a resolução 6/2020, da Comissão Superior de Ensino (COSUEN) da UNILA, o ensino remoto durante o período especial emergencial poderá ser composto, a critério do docente, de diferentes combinações de atividades envolvendo a comunicação de forma simultânea, em tempo real; e atividades nas quais docentes e discentes realizem ações sem necessidade de estarem conectados ao mesmo tempo.

Para informações sobre o curso de mestrado em Literatura Comparada, acesse a página do Programa em bit.ly/unilaliteratura.