O Mestrado da UNILA em Relações Internacionais oferta 20 vagas para alunos regulares – com ingresso para 2021 –,distribuídas em três linhas de pesquisa:Estudos para a Paz, Direitos Humanos e Segurança Internacional; Desenvolvimento e Capitais Transnacionais; e Política Externa, Atores e Processos Internacionais. O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área de conhecimento. O período de inscrição é entre os dias 1º e 25 de outubro. O edital do processo seletivo já está disponível nas verões em português, espanhol e inglês, e pode ser acessado em bit.ly/PPGRI2021. Vale destacar que todas as fases da seleção serão por meio virtual e podem ser realizadas em português, espanhol ou inglês. As inscrições e o curso são gratuitos.

Na distribuição das vagas, preferencialmente, 50% ficam destinadas a candidatos brasileiros; e a outra metade das vagas é destinada a candidatos de outras nacionalidades, de preferência dos países da América Latina e Caribe, exceto o Brasil. Em caso de não preenchimento, as vagas podem ser remanejadas. Do total de vagas ofertadas, quatro serão destinadas para reserva de vagas a candidatos negros (pretos e pardos); uma vaga para refugiados e portadores de visto humanitário; e uma vaga para indígenas aldeados da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Equador ou Peru.

As inscrições devem ser realizadas unicamente por via eletrônica, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que pode ser acessado em bit.ly/mestradounila. De acordo com o edital, o candidato deve anexar documentos como formulário de inscrição e projeto de pesquisa, sendo que este deve ser enviado sem identificação do autor, uma vez que a avaliação será no sistema de avaliação cega. O processo seletivo consta de três fases: a primeira é a análise do projeto de pesquisa; a segunda será uma prova virtual escrita; e, por fim, haverá uma entrevista on-line e avaliação do currículo. A prova escrita on-line será no dia 19 de novembro, e a entrevista acontece entre os dias 9 e 11 de dezembro. O resultado final será divulgado no dia 18 de dezembro.

Em casos de dúvidas sobre o processo seletivo, entre em contato pelo e-mail: [email protected].



Formação

O mestrado foca na formação de discentes com competências e habilidades, assim como ferramentas teórico-conceituais, necessárias e indispensáveis tanto para uma análise aprofundada das dinâmicas e práticas que se desenvolvem no cenário internacional, quanto para uma atuação qualificada nas diferentes esferas e organizações da política internacional.Nesse sentido, a área de concentração em Relações Internacionais busca incorporar e dar espaço a diferentes problematizações relativas ao conjunto de processos, atores e dinâmicas presentes no cenário internacional, em especial na América Latina e Caribe. Isso tendo em vista uma problematização aprofundada das esferas políticas, econômicas, sociais e culturais.O curso busca, também, o alargamento do debate teórico vigente na nossa disciplina, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, ao dar voz e priorizar paradigmas teóricos e instrumentos conceituais marginalizados dentro da disciplina das Relações Internacionais.

Para saber mais sobre o curso, acesse a página do Programa em portal.unila.edu.br/ppgri