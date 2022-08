Mestrado em Biociências oferece 13 vagas para alunos especiais

O mestrado em Biociências recebe a partir desta terça-feira (16) inscrições para o processo seletivo de alunos especiais. São 13 vagas em duas disciplinas a serem cursadas no segundo semestre de 2022. As inscrições e as aulas são gratuitas. As informações completas e link para a inscrição estão disponíveis no edital PPGBC 20/2022.

As disciplinas ofertadas são “Neurobiologia dos distúrbios da conduta humana” e “Tecnologia de desenvolvimento e produção de vacinas”. Podem concorrer às vagas graduados em biomedicina, bioquímica, biotecnologia, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, saúde coletiva, terapia ocupacional e áreas afins.

Para realizar a inscrição e matrícula, o candidato deve entrar em contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas de interesse e obter as declarações de concordância. As aulas serão presenciais.

Aluno especial é o estudante já graduado e matriculado em uma ou mais disciplinas do mestrado, exclusivamente por um semestre, para fins de ensino e aprendizagem. Também há possibilidade de se inscrever como aluno ouvinte, mas para isso é preciso concordância do docente.

O curso

O Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC) desenvolve atividades de ensino e pesquisa nas áreas de Ciências Biológicas aplicadas à Saúde e à Biotecnologia. Seu quadro docente é composto por pesquisadores jovens, com formação diversificada em diferentes áreas das Ciências Biológicas, como Medicina, Biologia, Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Biotecnologia.

O objetivo é formar profissionais em nível de mestrado, com formação sólida e ampla em Biociências, capazes de atuar na docência, na indústria, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços, na pesquisa científica e em agências reguladoras das áreas de saúde/biológica.

A área de concentração Compostos bioativos e saúde oferece duas linhas de pesquisa: Fisiopatologia da dor e dos distúrbios do sistema nervoso central e Prospecção de compostos biologicamente ativos.

A segunda área de concentração – Mecanismos Biológicos – está dividida em três linhas de pesquisa: Biotecnologia molecular e celular de procariotos e eucariotos; e Genética, mutações e terapias gênicas; e Mecanismos de fisiologia e do desenvolvimento.

Créditos: UNILA.