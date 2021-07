Mestrado em Estudos Latino-Americanos da UNILA tem 24 vagas para alunos regulares.

O mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (IELA), da UNILA, publicou edital para a seleção de alunos regulares para 2022. São ofertadas 24 vagas, distribuídas em 3 linhas de pesquisa: “Trânsitos Culturais”, “Práticas e Saberes” e “Fronteiras, Diásporas e Mediações”. As inscrições e o curso são gratuitos. O edital pode ser conferido em bit.ly/PPGIELA-2022.

Podem participar do processo de seleção graduados em qualquer área do conhecimento. O primeiro passo para se inscrever é obter a carta de aceite assinada por um dos professores do programa. O prazo para solicitar o aceite é 31 de agosto. Somente com a carta será possível se inscrever no mestrado. A fase seguinte prevê o encaminhamento da documentação pessoal e de formação educacional. As inscrições serão realizadas de 13 de setembro a 8 de outubro.

A seleção também será em duas fases. Primeiramente será atribuída nota para o projeto de pesquisa. Essa fase é eliminatória e classificatória. Na sequência, os candidatos classificados participam de uma entrevista sobre seu projeto. Os critérios de avaliação estão descritos no edital. A matrícula dos aprovados está prevista para fevereiro de 2022 e o início das aulas, para o mês de março.

Pelo menos três vagas serão destinadas a candidatos indígenas; pretos ou pardos; pessoas trans (transexuais ou travestis); e pessoas com deficiência.

Sobre o IELA

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos tem área de concentração em Cultura e Sociedade na América Latina. O mestrado propõe a produção de estudos interdisciplinares a partir do diálogo entre as áreas de Letras, Artes, História, Antropologia e disciplinas afins, com o objetivo de contribuir para a compreensão dos processos de produção e circulação dos saberes. Isso, tendo em vista as mobilidades sociais e culturais na América Latina.

O programa visa, ainda, reunir, em diferentes suportes, registros materiais referentes à memória coletiva e à história; analisar processos de circulação nos campos social, político e cultural, com vistas a um questionamento das categorias e fundamentos que, tradicionalmente, constituíram os campos do saber; compreender práticas sociais que envolvam redes de memória e seus eventuais processos de transformação, fragmentação e descontinuidade. Saiba mais em https://programas.unila.edu.br/iela.