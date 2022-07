Mestrado em Física Aplicada da UNILA recebe inscrições para alunos regulares

O mestrado em Física Aplicada da UNILA recebe até 28 de julho inscrições para o processo seletivo de alunos regulares para ingresso no segundo semestre de 2022. São oferecidas dez vagas. A inscrição e o curso são gratuitos. As regras, a forma de inscrição e o calendário podem ser consultados no Edital PPGFISA 02/2022.

As aulas serão presenciais e terão início no dia 15 de agosto. O curso tem duas áreas de concentração: “Física da Matéria Condensada” e “Física Teórica e Computacional”. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, e refugiadas ou solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário.

O processo de seleção será realizado por meio da análise do histórico escolar de graduação, currículo, proposta de pré-projeto ou nota obtida no Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF) e entrevista (por videoconferência). Estudantes provenientes de cursos de licenciatura e aqueles que se julgar necessário poderão passar por um curso de nivelamento de 6 meses a critério dos docentes do mestrado.

Em caso de dúvidas sobre o edital e para outras informações, o candidato deverá escrever para secretaria.ppgfisa@unila.edu.br.

