Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA abre seleção para alunos regulares

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro; estão disponíveis 28 vagas.

Estão abertas as inscrições para o mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). São ofertadas 28 vagas para alunos regulares. As inscrições – que prosseguem até o dia 30 de setembro – e o curso são gratuitos. As aulas terão início em 2023. As informações completas, cronograma, documentação exigida e o link para inscrição estão disponíveis no edital PPGPPD 019/2022 e PPGPPD 020/2022 .

Podem participar do processo seletivo candidatos graduados em quaisquer áreas do conhecimento. Na inscrição, além dos documentos pessoais e acadêmicos, também deverá ser apresentado um projeto de pesquisa.

As vagas estão distribuídas em duas linhas de pesquisa: Estratégias de Desenvolvimento (14) e Políticas Públicas e Sociedade (14). Do total de vagas, seis – três para cada linha de pesquisa – são reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas) ou pessoas com deficiência. Além disso, há vagas adicionais para indígenas (2), quilombolas (2), pessoas autodeclaradas trans e não binários (2), e refugiados ou solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário (2). Essas vagas também estão divididas entre as duas linhas de pesquisa.

Candidatos inscritos para vagas reservadas a pretos e pardos devem passar por uma banca de validação. Com a falta de documento oficial de identificação, atrasos ou o não comparecimento à banca, o candidato passa à ampla concorrência.

A avaliação será realizada em três fases. Na primeira, será analisado o projeto de pesquisa apresentado na inscrição. Esta fase é eliminatória e classificatória. A segunda etapa será a análise do currículo e a terceira, entrevista – estas etapas são classificatórias.

O curso

O mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento tem área de concentração em Políticas Públicas de Desenvolvimento na América Latina. Com isso, espera-se explorar questões relativas ao papel do estado e das políticas públicas, diante dos grandes desafios impostos pela sociedade contemporânea. Entre esses desafios estão auxiliar na solução dos desequilíbrios sociais e regionais da América Latina; e resolução de problemas ligados à prática ineficaz das políticas pública.

Créditos: UNILA.