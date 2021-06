Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento oferece 30 vagas para alunos especiais

O mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, da UNILA, recebe inscrições para o processo seletivo de alunos especiais até o dia 25 de junho. Estão sendo ofertadas 30 vagas em 10 disciplinas. As inscrições e as aulas são gratuitas. As regras estão disponíveis no edital PPGPPD 15/2021.

As disciplinas desta seleção serão ministradas no segundo semestre deste ano. Aluno especial é aquele que possui diploma de nível superior e se inscreve em disciplinas de cursos de pós-graduação stricto sensu, mas não é considerado aluno regular.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico no qual devem ser anexadas cópias de documentos pessoais, escolares e currículo atualizado. A seleção será realizada pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento, que vai avaliar a justificativa apresentada no formulário de inscrição, o currículo, o diploma e o histórico escolar do candidato. O resultado está programado para o dia 9 de julho.

O Programa

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPG-PPD) explora questões relativas ao papel do Estado e das políticas públicas frente aos desafios da sociedade contemporânea, especialmente na América Latina. Os estudos desenvolvidos permitirão a resolução de problemas ligados à prática ineficaz das políticas públicas, sobretudo no seu processo de elaboração e implantação, mas também nos resultados e formas de exercício do poder político, envolvendo questões de distribuição e redistribuição de recursos, conflitos sociais inerentes aos processos de decisão e a repartição de custos e benefícios sociais.

Créditos: UNILA