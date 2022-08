Mestrado em Relações Internacionais da UNILA oferece 26 vagas para alunos regulares

As inscrições estão abertas até o dia 2 de outubro; podem participar do processo graduados em qualquer área do conhecimento.

O mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) recebe, até 2 de outubro, inscrições para a seleção de alunos regulares para ingresso em 2023. São oferecidas 26 vagas. Inscrição e curso são gratuitos. As informações detalhadas do processo seletivo, cronograma e quadro de vagas, formulários e links para a inscrição estão disponíveis no edital PPGRI 03/2022 .

As vagas estão distribuídas em três linhas de pesquisa: “Estudos para a paz, direitos humanos e segurança internacional”, “Desenvolvimento e capitais transnacionais” e “Política externa, atores e processos internacionais”.

Do total de vagas, 11 são reservadas para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas) e/ou pessoas com deficiência. Há, ainda, vagas adicionais para indígenas (uma vaga), quilombolas (uma vaga), candidatos autodeclarados trans (uma vaga) e para pessoas refugiadas ou solicitantes de refúgio ou portadores de visto humanitário (uma vaga).

Podem participar graduados em qualquer área de conhecimento. Para a inscrição, o candidato deverá preencher um formulário online de inscrição e apresentar um projeto de pesquisa, entre outros requisitos.

A seleção será realizada em três fases, sendo todas as fases eliminatórias e classificatórias: análise do projeto de pesquisa, prova dissertativa e entrevista on-line e avaliação do currículo.

Créditos: UNILA.