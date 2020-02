Mestrados da UNILA em Políticas Públicas e Estudos Latino-Americanos estão com inscrições abertas para seleção de aluno especial

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos especiais, para dois mestrados da UNILA: Políticas Públicas e Desenvolvimento; e Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. As disciplinas ofertadas são para o primeiro semestre de 2020. Os interessados devem inscrever-se pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), disponível em http://bit.ly/sigaaunila. Nos dois mestrados, o candidato poderá realizar a inscrição em apenas uma disciplina. As inscrições e o curso são gratuitos.

Políticas Públicas e Desenvolvimento

As inscrições para aluno especial do mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento estão abertas até o dia 17 de fevereiro. Estão sendo ofertadas três vagas em cada uma das seguintes disciplinas: Planejamento e gestão de projetos estratégicos e inovadores; Ativação social e desenvolvimento; População e desenvolvimento; Tópicos especiais em desenvolvimento (economia solidária, tecnologias sociais e redes interorganizacionais); e Administração pública e governança estratégica. O resultado final deve ser divulgado no dia 4 de março, e as matrículas devem ser efetuadas de 5 a 6 de março. O edital de seleção está disponível em http://bit.ly/alunoespecialppd.

IELA

O processo seletivo para alunos especiais do mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos está com inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro. Estão sendo ofertadas quatro vagas em cada uma das seguintes disciplinas: O problema dos saberes na filosofia: o moderno-contemporâneo, anglo-europeu; e Práticas e saberes docentes. O resultado final será divulgado no dia 6 de março, e a matrícula dever ser feita nos dias 9 e 10 de março. O edital de seleção está disponível em

http://bit.ly/alunoespecialiela.