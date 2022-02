Mestrados em Políticas Públicas e em Estudos Latino-Americanos oferecem vagas para alunos especiais

Os mestrados em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) e Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) estão com inscrições abertas para alunos especiais.

No total, são 28 vagas. As aulas serão oferecidas no primeiro semestre deste ano. Inscrições, matrícula e cursos são gratuitos. Aluno especial é portador de diploma superior que se inscreve em uma disciplina, mas não é aluno regular do mestrado. A seleção será feita por meio da avaliação da justificativa circunstanciada, do histórico escolar e do currículo do candidato.

As inscrições para o mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento podem ser feitas até o dia 2 de março. Estão sendo oferecidas três vagas em cada uma das seguintes disciplinas: Políticas Públicas de Desenvolvimento do Espaço Rural; Tópicos Especiais em Políticas Públicas (Planejamento Urbano e Regional); População e Desenvolvimento; Economia Espacial e Desenvolvimento Regional; Tópicos Especiais em Desenvolvimento – Inovação e Empreendedorismo fomentados pelo Setor Público; Estado, Democracia e Desenvolvimento: os casos do Chile, Peru e Colômbia; e Tópicos Especiais em Políticas Públicas: crise da democracia liberal. Informações completas podem ser obtidas no edital PPGPPD 02/2022 (https://bit.ly/ppd_especiais2022).

As inscrições para o mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos podem ser feitas até o dia 6 de março. De acordo com o edital, estão sendo oferecidas sete vagas em duas disciplinas: História da Música na América Latina (2); e Construções Poéticas do Real (5). Informações completas podem ser obtidas no edital PPGIELA 05/2022 (https://bit.ly/iela_especiais2022).

Créditos: UNILA.