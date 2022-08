Metodologia BIM: PTI-BR é especialista na solução para o setor de engenharia

Redução de custos, maior confiabilidade e melhoria na qualidade das obras – A metodologia BIM é obrigatória em todas as execuções, diretas ou indiretas, de obras e serviços de engenharia, realizados pelos órgãos públicos.

Com o objetivo de melhorar a gestão de obras públicas e privadas, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), oferece serviço especializado em planejamento, projeção, execução e gestão de construções: o BIM (Building Information Modeling). A metodologia é fundamentada em três pilares: pessoas, processos e tecnologias.

A tecnologia BIM é um conjunto de processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma edificação. Em suma, profissionais de arquitetura, engenharia e construção podem trabalhar de forma colaborativa e integrada. Ao mesmo tempo em que proporciona a união de vários projetos em um único modelo, oferecendo uma visualização 3D da obra.

Entre as principais vantagens estão a redução nos custos, maior confiabilidade e ganhos em qualidade. Dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), revelam que a utilização do BIM pode garantir uma redução de até 9,7% dos custos totais de uma obra e até 20% dos custos com insumos, uma vez que o método proporciona um melhor planejamento, reduzindo retrabalho e desperdício.

Competência e expertise: Metodologia BIM

No PTI-BR, o BIM vem sendo utilizado desde 2016 para o desenvolvimento de projetos de novas edificações, reformas e na gestão e manutenção dos mais de 55 mil m² de área construída do Parque Tecnológico.

De acordo com o Engenheiro Mecânico do Centro de Competências em Arquitetura e Engenharia, Fabricio Fasolo, a instituição oferece soluções desde a elaboração de projetos, compatibilização, supervisão e acompanhamento de obras, maquetes interativas em 360°, também com regularização de obras em BIM. “Fornecemos essas soluções que trazem vários benefícios, como redução de custo, aumento da qualidade da obra, da confiabilidade, além da interação de vários profissionais no modelo único”, ressaltou.

Segundo o diretor administrativo financeiro, Flaviano da Costa Masnik, o PTI-BR oferece ao mercado a expertise de sua equipe de infraestrutura multidisciplinar que conta com especialistas pós-graduados em BIM e experiência em projetos utilizando esse método. “Essa solução faz parte da missão do Parque em contribuir com o desenvolvimento regional, por meio da ciência, tecnologia e inovação”, destacou.

Conheça todos os benefícios

A tecnologia que atua desde a elaboração e integração de projetos até a execução, operação e manutenção das edificações é uma evolução do CAD (Computer Aided Design). A escolha por soluções mais assertivas e previamente testadas virtualmente é um dos benefícios da utilização do BIM. Ao mesmo momento em que ele garante maior detalhamento e precisão de dados para a elaboração de orçamentos e cronogramas.

Da mesma forma, o método favorece uma melhor gestão, integração e operação dos sistemas instalados na edificação. Conjuntamente em que proporciona maior conforto aos usuários, dados mais precisos para atualizações de uso e adaptações ou reformas necessárias durante o ciclo de vida da edificação.

