Metodologia inédita: Índice de Sucesso do Usuário (ISU) é apresentado pelo PTI-BR no SCBA

Desenvolvida pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, metodologia inédita que avaliará tecnologias voltadas pra Smart Cities do ponto de vista do usuário e do cidadão, foi apresentada pela primeira vez ao mercado em evento nacional, o SCBA.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), desenvolveu a primeira metodologia de validação de tecnologias para Cidades Inteligentes pela ótica do usuário, o Índice de Sucesso do Usuário (ISU).

Própria do Programa Vila A Inteligente, a metodologia mensura a relação do usuário com a solução implantada. O objetivo é proporcionar as empresas um panorama sobre a satisfação, fidelidade e esforço de uso da tecnologia, além de trazer feedbacks sobre o produto ou serviço oferecido.

A iniciativa foi apresentada pela primeira vez ao mercado nesta quinta-feira (26), durante o Smart City Business Brazil Congress, em São Paulo.

A metodologia tem como premissa: ser replicável em qualquer cidade ou ambiente Sandbox; aplicável de forma rápida e dinâmica; adaptar-se às várias soluções apresentadas no Edital Smart Vitrine; comparável ao longo do tempo; pautado nas melhores práticas de gestão da experiência e sucesso do usuário; e apresentação dos resultados com fácil compreensão visual e com índice unificado.

“Para o desenvolvimento da metodologia três pilares foram utilizados para dar sustentação ao cálculo do ISU: satisfação, fidelidade e esforço de uso da tecnologia”, explicou o analista de negócios do PTI-BR, Leonel Rodrigues, durante a apresentação do painel.

Os indicadores do ISU são pautados em satisfação (Customer Satisfaction Score), métrica utilizada para mensurar o nível de satisfação dos clientes e usuários em relação à empresa e em diferentes etapas da jornada; esforço (Customer Effort Score), métrica que avalia quanto esforço um cliente/usuário deve fazer para realizar uma ação com a sua empresa; lealdade (Net Promoter Score), métrica utilizada para mensurar e prever o nível de lealdade e de fidelidade do cliente com os produtos e serviços adquiridos da sua empresa.

O ISU, que está em fase de validação, será implementado inicialmente com as empresas do Sandbox do Vila A Inteligente.

Créditos: Eddie Machado/PTI-BR