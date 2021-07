Ministro da Saúde agradece apoio da Itaipu no combate à pandemia da covid-19

Marcelo Queiroga esteve em Foz do Iguaçu nesta terça-feira (20), acompanhado do secretário do Estado da Saúde, Beto Preto.

Na luta contra a covid-19 no Oeste do Paraná, a união fez a força. Essa foi a mensagem deixada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante visita a Foz do Iguaçu, nesta terça-feira (20), acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. As autoridades fizeram questão de incluir a Itaipu Binacional no roteiro da visita, para agradecer o apoio que a empresa ofereceu aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais no combate ao novo coronavírus.

O ministro e o secretário vieram a Foz do Iguaçu para acompanhar a vacinação contra a covid-19, após o envio de 45 mil doses extras para municípios da fronteira. A última atividade da agenda foi no Centro Executivo da Itaipu, onde foram recebidos pela diretoria da empresa.

Na ocasião também aconteceu a entrega simbólica de kits de amplificação e extração para o Hospital Costa Cavalcanti, para a execução de testes de RT-PCR.

O ministro agradeceu o apoio e incentivou que essa solidariedade demonstrada pela empresa alcance também os países vizinhos. “Temos que reforçar nossos esforços de vigilância em saúde para avançar com uma campanha de vacinação mais ampla, reafirmando o compromisso que temos com a questão da segurança sanitária dos cidadãos brasileiros, paraguaios e argentinos”, afirmou.

“As vacinas são a esperança. Elas são fruto, assim como a Itaipu, do esforço da ciência. Aqui [no Brasil], nós temos Itaipu, e também produzimos vacinas de IFA [Ingrediente Farmacêutico Ativo] nacional”, disse Queiroga. Segundo ele, a expectativa é que até dezembro, 100% da população brasileira acima de 18 anos já esteja imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Beto Preto, secretário de Estado da Saúde do Paraná, foi enfático em seu agradecimento. “Itaipu se colocou à disposição no momento mais crítico. Quando todos os investimentos já tinham sido feitos, quando já não tínhamos mais para onde olhar, Itaipu Binacional se fez presente”, disse.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, agradeceu as parcerias que permitiram salvar milhares de vidas na fronteira, local considerado crítico. Para ele, “muitas histórias serão contadas do ano de 2020. Mas aqui, na nossa região, haverá uma só história: a história da cooperação institucional. Se não fosse por isso, escreveríamos um capítulo muito mais triste.”

“Atendemos prontamente ao chamado para participar das ações de combate à covid-19, cooperando intensamente com autoridades e instituições”, disse o diretor-geral brasileiro da usina, general João Francisco Ferreira. “Vamos continuar apoiando sempre que necessário”, garantiu.

Também participaram do encontro a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Socorro Gross; a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo; Sérgio Okane, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde; Rosa Maria Jeronymo, secretária de Saúde de Foz do Iguaçu; Fernando Cossa, diretor do Hospital Ministro Costa Cavalcanti; e Ivoliciano Leonarchikb, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná.

Apoio

Desde o início da pandemia, Itaipu investiu mais de R$ 86 milhões, em várias frentes. A empresa se tornou a principal parceira de Foz do Iguaçu e do governo do Estado na região Oeste do Paraná, por meio de convênios que permitiram a compra de insumos diversos, como respiradores, camas hospitalares e até mesmo robôs de desinfecção, entre outros.

Com os recursos da Itaipu, foi possível abrir 55 leitos de UTIs e 22 de enfermaria em Foz do Iguaçu, especificamente para tratar a covid-19, além de mais 15 leitos de UTI no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu. Também foram contratados mais de 300 profissionais para ajudar no combate à pandemia. Os recursos também permitiram a compra de 77 mil testes PCR, utilizados no HMCC e na rede municipal de saúde.

Com apoio da Itaipu, o Centro de Medicina Tropical foi o primeiro laboratório de Foz a ser habilitado pelo Lacen para analisar os resultados de covid-19, em abril de 2020. Antes disso, os resultados demoravam até 10 dias para sair. Com a habilitação do Centro, o tempo caiu para menos de 24 horas. Até o momento, o Centro já fez 75 mil testes.

A Itaipu firmou um termo de cooperação com o governo do Estado, na ordem de R$ 4 milhões, para a contratação direta de 733 bolsistas na área de saúde, em caráter emergencial, para tirar dúvidas e orientar a população sobre a doença.

Em parceria com a Fundação Municipal de Saúde e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em um convênio de 2 milhões de reais, foram contratados 100 bolsistas das áreas de Medicina e Enfermagem para atendimento remoto de casos suspeitos, na triagem de pacientes e no apoio às UTIs e ambulatórios.

Tecnologia e emprego

Uma pesquisa da Itaipu e parceiros está utilizando amostras de esgoto sanitário para mapear a presença do novo coronavírus em áreas específicas da usina e em bairros de Foz do Iguaçu (PR). É uma ferramenta de vigilância epidemiológica, auxiliando os gestores na tomada de decisões sobre a pandemia da covid-19, na detecção de possíveis variantes do vírus e na identificação de regiões da cidade em situações mais críticas.

O turismo é a principal atividade econômica de Foz do Iguaçu. A pandemia afetou duramente o setor e, por consequência, a economia da cidade. Para ajudar a mitigar esses efeitos, a Itaipu desenvolveu a Campanha Vem pra Foz, para divulgar a cidade como um atrativo turístico seguro, com certificados sanitários e muitos lugares ao ar livre pra visitar.

Criou também o Programa Capacita Guias, que foi tão bem-sucedido que agora será ampliado e transformado no Capacita Foz. Por meio dele, trabalhadores de diversos setores ligados ao turismo, como motoristas, cozinheiros e balconistas, entre outros, recebem capacitação e uma bolsa auxílio de 550 reais durante os três meses de treinamento.

O Fundo de Auxílio Eventual da Itaipu também foi ampliado, beneficiando, com recursos de aproximadamente R$ 5 milhões, 77 ações para atender a população em condições de vulnerabilidade com alimentos e materiais de limpeza e higiene, entre outros.

Público interno

Diversas iniciativas foram adotadas para proteger as pessoas que trabalham na Itaipu. Entre elas, a Criação do Comitê Estratégico e Comitê Técnico Binacional de Enfrentamento à Pandemia; a liberação de empregados de grupos de risco para home office; a abertura da Central Covid, canal estruturado para apoio aos empregados e seus familiares, com uma equipe fornecendo informações essenciais durante o enfrentamento da pandemia por covid- 19; e a criação do Painel da Vida – que permite o acompanhamento do número de casos da doença na empresa, entre várias outras ações.

Visitas

Esta foi a quarta visita ministerial na gestão do general Ferreira, que assumiu o cargo em abril deste ano. Além do ministro da Saúde, passaram pela Itaipu os ministros das Relações Exteriores, do Turismo e de Minas e Energia.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.