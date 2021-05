Mobilidade elétrica híbrida será tema de webinar promovido pelo PTI-BR

O evento, gratuito e com emissão de certificado, apresentará tecnologias e conceitos sobre o tema e as iniciativas do PTI-BR na área.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), realizará no dia 1 de junho, próxima terça-feira, um webinar com a temática “Mobilidade elétrica híbrida: o futuro é agora”. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 19h, pelo canal da instituição no Youtube: http://bit.ly/WebinarMobilidade.

Durante o webinar, organizado pelo Centro de Competência em Energias Renováveis do PTI, serão apresentadas as iniciativas relacionadas à mobilidade elétrica híbrida desenvolvidas pelo Parque Tecnológico e discutidos alguns conceitos e tecnologias relacionadas ao assunto.

As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, até a segunda-feira (31), pelo link: https://bit.ly/webinarmobilidade. Haverá emissão de certificado para os participantes.

De acordo com o gerente do Centro de Competência em Energias Renováveis, Tales Gottlieb Jahn, a mobilidade elétrica híbrida é um tema da atualidade que tem o poder de contribuir fortemente para a transição energética nacional. “O propósito do webinar é discutir alguns conceitos no que se refere à mobilidade elétrica híbrida e a relevância do tema no cenário de transição energética buscando estimular o crescimento do mercado, fomentar a capacitação profissional e discutir as bases para o desenvolvimento de políticas públicas na temática de mobilidade sustentável”, afirma.

A mediação do webinar será feita pelo engenheiro mecânico Fabrício Fasolo com a participação do gerente do Centro de Competência em Energias Renováveis Tales Gottlieb Jahn, da engenheira de energia Nathalie Danree Busti e do engenheiro de projetos Marcos Marques, todos componentes do Centro de Competência em Energias Renováveis

O público-alvo são profissionais que buscam conhecimento para o ingresso no mercado da mobilidade elétrica híbrida, bem como, estudantes, técnicos, engenheiros, empreendedores, empresários e demais interessados sobre o tema.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu