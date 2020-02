Mutirão reforça combate à dengue na região Leste de Foz

Esta é a quarta força tarefa realizada pela Prefeitura este ano. Ações acontecerão amanhã (29) no Morumbi e no Jardim São Paulo

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu promove neste sábado (29) mais um mutirão para fortalecer as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti. As atividades serão concentradas nas regiões do Morumbi e do Jardim São Paulo e devem envolver mais de 170 servidores, entre agentes de endemias e agentes comunitários de saúde.

As atividades terão início às 8 horas da manhã e seguirão até as 14 horas. A concentração para início do mutirão ocorrerá no Ginásio de Esportes do Morumbi e na Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo II, a partir das 8 horas. Em seguida as equipes serão divididas e deslocadas para ampliar a área de cobertura. Na região do Morumbi a força tarefa contará com a atuação dos agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). Os profissionais farão visita às residências, com foco na orientação e vistoria para eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

As ações dos agentes do CCZ incluem ainda atividades educativas no comércio da região do Morumbi e a pulverização com inseticida na região do Campos do Iguaçu. Também no sábado (29), os agentes comunitários de saúde vão reforçar as orientações aos moradores do Jardim São Paulo.

Epidemia

Para ampliar as ações de combate à epidemia da doença que assola todo o país, o Governo Municipal de Foz do Iguaçu adotou uma série de medidas extraordinárias por meio de decreto, incluindo o endurecimento na fiscalização e autuação de imóveis fechados e abandonados, recrutamento de servidores e agentes de saúde e de entidades privadas e sociais, bem como contratações temporárias de profissionais e insumos.

O boletim semanal, divulgado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, aponta que o município tem 9,4 mil notificações de suspeitas de dengue e 1,8 mil casos confirmados da doença. Do número total de confirmações, 95% dos pacientes não apresentam quadros graves de sintomas, 4% estão com sinais de alarme e 1% são classificados como graves.

Ações

Esse é o quarto mutirão promovido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu este ano para reforçar o combate à dengue no município. As mobilizações incluem limpeza e fiscalização nas regiões mais atingidas com focos da dengue. Além das ações estratégicas de alcance imediato, programas como a Coleta Seletiva e projetos educacionais para prevenção da dengue figuram entre os importantes investimentos do governo municipal.

Mutirão de Combate ao Mosquito da Dengue

Pontos de concentração:

Ginásio de Esportes Parque Morumbi – Av. Mario Filho

Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo II – R. Jorge Sanwais

Data: Sábado (29)