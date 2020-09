Nascimento de filhote de flamingo é registrado em vídeo no Parque das Aves

A equipe técnica acompanhou todo o processo de nascimento do filhote que, com 8 dias, já pode ser visto pelos visitantes junto com o restante da colônia

Na terça-feira, 15 de setembro, a equipe do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, conseguiu registrar o nascimento de um filhote de flamingo na área chamada de Lago dos Flamingos. O processo de nascimento levou em torno de uma hora e meia, e as primeiras bicadas no ovo foram registradas às 8h da manhã.

“Ficamos muito emocionados de poder acompanhar tão de pertinho esse nascimento. Seguimos com todos os cuidados habituais para não incomodar os pais, que estavam muito atentos a todas as necessidades do filhote que estava nascendo, e também de outras aves em ninhos próximos. E no final foi lindo ver o pequeno flamingo saindo do ovo e vocalizando pela primeira vez”, comenta Roberta Manacero, chefe da Divisão de Bem-estar Animal do Parque das Aves, que estava observando os flamingos no dia em que o nascimento aconteceu.

Há apenas 2 dias do início da primavera, podem ser observados no recinto dos flamingos 14 ovos sendo incubados nos ninhos e 12 filhotes já explorando o recinto. E o filhote que nasceu no dia 15, hoje com 8 dias de vida, recentemente se juntou a eles para dar seus primeiros passeios fora do ninho.

Nascimento com muitas emoções

No dia do nascimento, Roberta estava de plantão, cobrindo as folgas da equipe da Sala de Filhotes, que normalmente monitora a colônia de flamingos do Parque das Aves, acompanhando quais são os casais, a situação dos ovos e desenvolvimento dos filhotes.

“Eu estava fazendo o monitoramento e atenta justamente à previsão de nascimento deste filhote, agendada para esta data. Notei logo cedo que o ovo já mostrava sinais de que o filhote estava começando o processo de saída da casca. Então pudemos acompanhar o nascimento do começo ao fim, e registrar cada momento para que as pessoas pudessem compartilhar conosco este momento tão especial, mas nem sempre visível”, comenta Roberta.

O processo de nascimento levou em torno de uma hora e meia e durante todo o período o macho ficou sentado no ovo, enquanto a fêmea ficou ao seu lado, acompanhando bem de perto as primeiras movimentações do filhote.

“O macho e a fêmea revezam os cuidados com o ovo durante o período de incubação, e depois também com os cuidados dos filhotes. No caso do indivíduo que acompanhamos o nascimento, o pai é quem estava incubando o ovo neste momento. E ele apenas se levantava para checar como estava a situação do filhote, e logo se sentava novamente no ovo, mantendo o filhote aquecido, seguro e tranquilo para trabalhar na quebra da casca do ovo. Apenas ao final o pai se levantou e seguiu de pé observando o filhote até que ele levantasse a cabeça e vocalizasse pela primeira vez. Foi um momento único”, finaliza Roberta.

Referência na reprodução de flamingos

Com mais de 25 anos de história, o Parque das Aves se tornou referência na reprodução de flamingos. Os primeiros 8 casais chegaram em 1995, e o primeiro filhote nasceu em dezembro de 2001.

Mas para que isso aconteça, diversos cuidados e dedicação devem ser tomados, envolvendo uma equipe composta por veterinários, zootecnistas, biólogos e demais técnicos. Dentro desse grupo de profissionais, uma equipe realiza um trabalho específico aos cuidados reprodutivos: o time da Sala de Filhotes, cujas responsabilidades vão desde a observação da formação de casais e o cuidado que os pais prestam a ovos e filhotes, além de resgatar ovos e filhotes que requeiram cuidados especiais.

“O tipo de alimentação oferecida às aves e os demais itens estruturais, como o oferecimento de areia que os casais usam para construir seus ninhos, são muito importantes para obtermos este sucesso reprodutivo. Além disso, observamos cautelosamente os casais que estão se formando, a construção dos ninhos e postura dos ovos; bem como o nascimento dos filhotes e seus desenvolvimentos. Assim oferecemos os melhores cuidados aos animais e ficamos preparados para contribuir com qualquer tipo de auxílio que seja necessário a eles”, comenta Paloma Bosso, diretora técnica do atrativo.

Ninhos à vista

O acompanhamento da colônia de flamingos e das movimentações dos casais é um trabalho muito importante realizado pela Sala de Filhotes. Inicialmente, a equipe faz o mapeamento dos ninhos e dos respectivos casais. O objetivo é monitorar quando a postura do ovo foi feita para prever a data de nascimento e identificar os pais, evitando cruzamento entre espécies diferentes ou animais aparentados.

No Parque das Aves os flamingos colocam ovos próximos aos espelhos, pois o reflexo do grupo faz com que se sintam em uma grande colônia, e assim seguros de que estão protegidos contra predadores. Além disso, os tratadores colocam areia adicional nesta época do ano e então os casais escolhem um local para construir seu ninho. Assim que encontram o ponto adequado, usam seu bico para puxar a areia e construir o futuro abrigo do ovo. E quanto mais alto o ninho, mais seguro para o ovo, pois evita que ele role.