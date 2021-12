Natal de Águas e Luzes começa nesta quarta (1º) com espetáculo e chegada do Papai Noel na Praça da Paz

Solenidade de abertura com autoridades locais e apresentação da Cia Sorriso com Arte começa às 20 horas.

Pela primeira vez, o Natal de Foz do Iguaçu (PR) não vai se resumir a dois ou três locais – o Gramadão e as praças da Paz e do Mitre, como era normalmente. Neste ano, o Natal de Águas e Luzes, além de unir duas fortes imagens da cidade, tem outra característica: a de integrar, simbolicamente, a cidade inteira. E, por extensão, a fronteira, especialmente o Paraguai.

Já está quase tudo pronto para que moradores e turistas aproveitem uma das mais belas festas da tríplice fronteira. A programação começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro, com o espetáculo “Um encanto de Natal”, na Praça da Paz. A solenidade de abertura está marcada para as 20h e terá a presença do prefeito Chico Brasileiro; do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira; do diretor do Fundo Iguassu, Enio Eidt; e demais autoridades civis e religiosas.

Feito pelos mesmos criadores do Natal de Luz de Gramado, o espetáculo “Um Encanto de Natal”, da Cia Sorriso com Arte, de Santa Maria (RS), levará ao público toda a magia natalina em um show envolvente, com dança, circo, luzes, cores e brilho, acompanhado de uma trilha sonora ao vivo e personagens tradicionais do imaginário natalino – além, é claro, do Papai Noel. Após o espetáculo, haverá contagem regressiva e acendimento sincronizado das luzes de Natal de todos os espaços decorados.

Quem prestigiar a abertura da programação poderá aproveitar as delícias da Feirinha de Natal e ainda registrar toda a decoração da Praça da Paz, que se tornou um cartão-postal para fotos e selfies.

“Foz do Iguaçu já é conhecida como destino internacional pelas belezas naturais e pela grande obra da engenharia humana, e tem tudo para se fixar também como roteiro preferido de Natal de muitos turistas”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Ferreira, a festa será um momento para a comunidade e turistas celebrarem a magia do Natal e a esperança, diante de um ano tão difícil, e também uma maneira de movimentar a economia local, gerando emprego e renda para a população.

Depois da abertura, a programação segue para o Gramadão da Vila A, onde nos dias 4 e 5 haverá o encerramento dos Jogos de Aventura e Natureza, com receptivo da Trupe Circense, apresentação de BMX Freestyle, balonismo e apresentação da Banda Sinfônica do Exército.

O circuito de Natal de Águas e Luzes é uma concepção da Comunicação Social da Itaipu Binacional, com o apoio do setor turístico. Um dos grandes destaques será a iluminação cênica da Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, e representa a integração dos dois povos e várias etnias que vivem na região.

Neste ano, em cumprimento à Lei Municipal 4.915/2020, não haverá queima de fogos de artifício durante a festa. “Não teremos a queima de fogos em nenhum ponto da programação de Natal. Teremos o acendimento das luzes, apresentações natalinas, a decoração pela cidade e esse grande encantamento que toma conta de todos nós”, disse o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Programação

Serão 35 dias de decoração em dez pontos da cidade. A programação cultural inclui projeções mapeadas inéditas no Colégio Mitre e Matriz São João Batista, iluminação cênica da Ponte da Amizade e da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, paradas (desfiles) e autos renomados de Natal.

Também estão programadas apresentações do cantor Daniel (dia 19) e missa com o Padre Reginaldo Manzotti (23), no Gramadão da Vila A. Todas as atrações são gratuitas. A iniciativa é da Itaipu Binacional, Prefeitura, Fundo Iguaçu e demais parceiros.

Créditos: Thiago Matheus/PMI/Itaipu Binacional.