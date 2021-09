Natal de Águas e Luzes de Foz terá show de Padre Reginaldo Manzotti e autos natalinos em toda cidade

Anúncio das primeiras atrações foi feito nesta sexta-feira (24), em reunião da comissão organizadora. Natal de Foz é organizado por Itaipu em parceria com a Prefeitura de Foz e a iniciativa privada.

Uma festa que promete ficar na história de Foz do Iguaçu vai marcar, nos dias 4 e 5 de dezembro, três momentos especiais. Será o primeiro final de semana do Natal de Águas e Luzes 2021, a reinauguração do Gramadão da Vila A e a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, com direito a trupe circense, balonismo e apresentação da Banda Sinfônica do Exército.

O Natal começa oficialmente no dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, com apresentação de autos de Natal, na Praça da Paz. Depois, de forma alternada, em diferentes palcos da cidade, acontecerão shows e apresentações culturais. A última atração, no dia 22 de dezembro, será uma missa e show com o Padre Reginaldo Manzotti, conhecido como “o Padre que reúne multidões”. A decoração continua encantando turistas e moradores da cidade até o dia 5 de janeiro.

A parceria entre Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz do Iguaçu e iniciativa privada promete presentear a cidade com uma festa inesquecível, para marcar um novo momento para os iguaçuenses e para o turismo na tríplice fronteira, após a pandemia da covid-19. “Mais do que nunca, agora é preciso que as pessoas possam ter um período de encantamento. E a data natalina não poderia ser mais apropriada”, disse o diretor-geral da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

O anúncio das primeiras atrações confirmadas foi feito nessa sexta-feira (24), em reunião da comissão organizadora do Natal de Águas e Luzes com integrantes do Observatório Social de Foz do Iguaçu, na sede da Associação Comercial da cidade (Acifi), para apresentar o detalhamento do projeto. A instituição, conhecida por seu trabalho isento e voltado para o bem público, vai acompanhar todas as atividades de contratação das empresas envolvidas com a festa.

Natal transparente

Para garantir a transparência no uso dos recursos e a qualidade da festa, o Fundo Iguaçu, que fará a gestão do convênio, em parceria com a comissão organizadora, elaborou um termo de referência e uma série de métricas para poder fazer a escolha dos fornecedores com base em valores e, também, na qualidade do serviço oferecido.

Além de critérios como beleza, inovação e criatividade, será levado em conta o uso consciente, racional e sustentável de energia na elaboração das decorações.

A iniciativa foi bem vista pelos integrantes do Observatório. “Em casos como esse, se basear apenas no aspecto ‘matemático’ acaba gerando uma lacuna”, comentou o vice-presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças da instituição, Walter Venson. “É preciso levar em conta também o que será oferecido, para não ter um resultado prejudicado.”

“O investimento que está sendo feito vai ter um retorno para a cidade como um todo. O incentivo ao turismo está na missão e no planejamento estratégico da Itaipu. A gente não está pensando apenas em um espetáculo, está pensando em tudo aquilo que ele gera”, afirmou a chefe das assessorias de Comunicação Social e de Turismo de Itaipu, Patrícia Iunovich.

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, o Natal de Águas e Luzes vai ajudar a atrair ainda mais turistas para o Destino, que está com toda a população acima de 18 anos vacinada. “Teremos um Natal profissional, com muito encantamento e segurança para nossa comunidade e visitantes.”

Inscrições e seleção

O Fundo Iguaçu colocou à disposição das empresas interessadas os briefings para orçar os espaços e serviços. Serão contemplados, neste primeiro Natal modular, o Gramadão da Vila A, a Praça da Paz, a Praça do Mitre, a Avenida Brasil, o Terminal de Transporte Urbano, a Paróquia São João Batista, a entrada da cidade, a catedral Nossa Senhora de Guadalupe, o trevo do aeroporto e a Avenida Jorge Schimmelpfeng.

As propostas devem ser enviadas para o e-mail natal2021@fundoiguacu.com.br, aos cuidados de Nádia, até o dia 4 de outubro. Também poderão ser protocoladas na sede do Fundo Iguaçu ou ainda apresentadas presencialmente para a comissão.

Novidades que encantam

Durante 35 dias, Foz do Iguaçu dividirá cores e luzes com a paraguaia Ciudad del Este, o maior shopping a céu aberto da América do Sul e meca do consumo para milhões de brasileiros. Uma das grandes novidades do novo Natal, que fará uma menção às águas que encantam nos atrativos turísticos e produzem energia na maior hidrelétrica em geração limpa e renovável do planeta, será a iluminação da Ponte da Amizade, que representa o espírito de integração da fronteira do Brasil e Paraguai, formada por várias etnias de dois povos irmãos.

Os primeiros testes de iluminação cênica no local, envolvendo equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre – DNIT, Polícia Federal, Receita Federal, Prefeitura, Itaipu e fornecedores, entre outros apoiadores, foram considerados um grande sucesso.

Festividades

Ainda em Foz, o circuito prevê uma Feira de Natal – com gastronomia e artesanato da tríplice fronteira, paradas de Natal, shows, oficinas para capacitar artesãos, e uma programação itinerante nos bairros da cidade, programada pela Prefeitura.

Há previsão de roteiros diferenciados de ônibus para os moradores e visitantes conhecerem e tirarem fotos dos pontos decorados. A programação cultural ainda está sendo definida, mas contará com autos de Natal, entre outros shows e atividades natalinas.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.