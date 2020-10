No aniversário de 33 anos, Ecomuseu de Itaipu abre visita virtual com imagens em 360º

Sem sair de casa, visitante poderá percorrer corredores e salas de exposição, incluindo som ambiente e placas informativas. Novidade passa a valer a partir do dia 14 e integra uma ampla programação de aniversário.

No mês que comemora o aniversário de 33 anos, o Ecomuseu da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), vai oferecer uma nova modalidade de visitação, amplamente usada pelos museus mais importantes do mundo e que ganhou força com a pandemia de covid-19. A partir do dia 14, será possível fazer um tour virtual pelo espaço educativo, com imagens em 360º. O acesso será pelo portal de Itaipu na internet (www.itaipu.gov.br).

Sem sair de casa, o visitante poderá percorrer os corredores e salas de exposição do museu, conhecer detalhes do acervo e dar um mergulho virtual na história da região, desde os primeiros habitantes até a construção da usina de Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

Também será possível visualizar o conteúdo das placas informativas, ouvir a sonorização dos ambientes e acompanhar uma sessão do Ciência na Esfera, com imagens animadas da Terra e de outros planetas. Fotos, maquetes, depoimentos de pioneiros e artefatos arqueológicos também fazem parte do roteiro.

A novidade faz parte de uma ampla programação de aniversário do Ecomuseu, inaugurado em 16 de outubro de 1987. “As atividades foram pensadas com o objetivo de explorar um dos aspectos mais importantes do Ecomuseu, que é seu papel educativo, como espaço de promoção e comunicação de conteúdos relevantes para Itaipu e a sua área de influência”, explica a gerente da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu, Leila Alberton, responsável pela gestão do espaço.

Confira a programação

A programação de aniversário começa já na próxima sexta-feira (9), com o lançamento do guia ilustrado do Ecomuseu. O material impresso será entregue aos turistas que visitarem presencialmente o atrativo, contendo informações detalhadas sobre o circuito. Empregados de Itaipu também vão receber o guia. Os desenhos são do ilustrador João Paulo Chiodi, da Divisão de Imagem Institucional da Itaipu.

No dia 12, haverá o lançamento do “Itaipu Sustenta-Habilidades”, um jogo de realidade alternativa (ARG, na sigla em inglês) voltado para crianças e adolescentes. O participante será apresentado a conteúdos sobre energia e meio ambiente e estimulado a cumprir diferentes desafios. Serão nove tarefas, cada uma lançada a cada 15 dias. O link do jogo será divulgado nos sites e redes sociais da própria Itaipu, Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros.

No dia 16, data de aniversário do Ecomuseu, haverá uma cerimônia com a presença de diretores da Itaipu e autoridades convidadas. No evento, será feito o lançamento da websérie “Conhecendo o Ecomuseu” e do kit “Guias pedagógicos da Itaipu Binacional”. Também serão detalhados os projetos de reforma e ampliação previstos para o espaço.

A websérie terá quatro episódios, de cinco minutos cada um, com visitas guiadas às salas de exposição, entrevistas com antigos empregados de Itaipu, animações e ainda revelar os bastidores do trabalho técnico dos profissionais. “É um material que complementa o tour virtual em 360º”, explica Leila Alberton. Os vídeos ficarão disponíveis no canal do Youtube da Itaipu.

O kit “Guias pedagógicos de Itaipu” conterá material de apoio às visitas institucionais ao próprio Ecomuseu, à usina hidrelétrica e ao Refúgio Biológico Bela Vista e informações sobre os programas socioambientais desenvolvidos pela empresa. O conteúdo foi produzido em parceria com o setor de Educação e Ciência do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e será distribuído em instituições de ensino do Oeste do Estado.