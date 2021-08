No Dia do Soldado, general Ferreira ministra aula sobre a Itaipu a alunos da Escola Superior de Guerra

Foi a primeira palestra proferida pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu a um público externo, desde que tomou posse, em abril. Após a apresentação, os alunos da ESG fizeram uma visita técnica à usina.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João Francisco Ferreira, ministrou, na manhã desta quarta-feira (25), Dia do Soldado, uma aula sobre o papel estratégico da Itaipu Binacional para o Brasil e o Paraguai. A palestra dirigida a cerca de 100 pessoas entre alunos e instrutores da Escola Superior de Guerra (ESG) aconteceu no Cineteatro dos Barrageiros, respeitando os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19. Foi a primeira palestra do general ao público externo desde que assumiu a direção da Itaipu, em abril deste ano.

A palestra faz parte do plano de estudos de 2021 da ESG, que anualmente promove viagens dos alunos às principais estruturas estratégicas do País. Participaram da comitiva os estagiários do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (Caepe), do Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-Pem) e do Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEX), formado por oficiais superiores brasileiros e estrangeiros, além de civis de várias áreas de formação e de todas as partes do País.

“É uma alegria para a Itaipu receber a visita dos alunos da ESG e poder apresentar, mesmo que brevemente, um pouco do que somos, uma empresa que é motivo de orgulho para o Brasil e o Paraguai”, disse o general Ferreira no início de sua fala.

Na palestra “A Usina Itaipu Binacional, importância estratégica e influência na matriz energética brasileira”, o diretor fez um panorama sobre a empresa, desde a sua criação com a assinatura do Tratado de Itaipu até os recentes recordes de produtividade, que têm sido fundamentais para o País superar o período de estiagem.

“Essa produtividade se deve ao trabalho profissional de nossa equipe técnica e ao cuidado com a qualidade da água que chega até nossas turbinas”, resumiu o diretor em relação à produtividade recorde que, em julho, atingiu o índice de 1,1221 megawatt médio produzido a cada metro cúbico de água por segundo.

O diretor também comentou sobre a participação da energia produzida pela Itaipu na matriz elétrica brasileira, que tem uma capacidade instalada, em 2021, de 170 GWh, dos quais 84% são provenientes da hidreletricidade, sendo 11% apenas da Itaipu. Ele também falou sobre temas como o cuidado com o meio ambiente, que rendeu prêmios internacionais à empresa; e a mudança de foco nos investimentos, que permitiu o financiamento de obras estruturantes, como a Ponte de Integração Brasil-Paraguai.

Ao final da palestra, os alunos puderam fazer perguntas ao diretor-geral e aos diretores Celso Torino (técnico executivo) e general Luiz Felipe Carbonell (de Coordenação). Torino comentou sobre o papel do Operador Nacional do Sistema (ONS) em economizar água dos reservatórios e acionar as termoelétricas em momentos de crise hídrica, para garantir que não falte energia no futuro. Carbonell, por sua vez, lembrou que as ações ambientais da Itaipu são tão antigas quanto a própria empresa. “Quando a ONU instituiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Itaipu já vinha cumprindo muitos deles”, destacou.

O coronel intendente da Aeronáutica Wagner Soares Matheus, estagiário do Caepe, agradeceu à Itaipu em nome do grupo. “A palestra contribuiu muito para capacitar nossa turma na missão de defender o País. Itaipu tem grande importância estratégica pela grande quantidade de energia que produz”, disse. Ao final, a turma fez uma visita técnica à usina.

Escola Superior de Guerra

A ESG foi criada em 1949, para desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários ao exercício de funções de direção e assessoramento superior para o planejamento da defesa nacional, nela incluídos os aspectos fundamentais da segurança e do desenvolvimento.

Créditos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional