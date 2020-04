NOTA DE ESCLARECIMENTO  TESTAGEM COVID-19

Em virtude da circulação de Fake News de que agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estariam aplicando os testes da Covid-19 entre a população, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu esclarece que somente enfermeiros (as), habilitados (as) pela Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde estão aplicando os testes. O CCZ participa da ação com apoio técnico e logísticos.

O serviço de testagem teve início hoje (29) e seguirá nesta quinta-feira (30). O intuito é aplicar os testes em 820 pessoas. Os resultados servirão para mapear a circulação do Coronavírus em Foz.

A força tarefa também conta com o apoio da 9ª Regional de Saúde, Unioeste e Unila. Os servidores do município estão devidamente paramentados e identificados, com crachás e veículos oficiais do Município.