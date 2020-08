Nota de pesar pela morte do médico Nilson Jorge de Mattos Pellegrini

A Itaipu Binacional lamenta a morte e se solidariza com a família e amigos do médico Nilson Jorge de Mattos Pellegrini, 74 anos, falecido na noite dessa segunda-feira (10), vítima de leucemia, em Foz do Iguaçu (PR). O profissional, que atuou na Itaipu ao longo de quase 30 anos, lutava há mais de um mês contra a doença. O sepultamento está previsto para esta terça-feira (11), no Cemitério Municipal São Paulo.

Pellegrini trabalhou na Itaipu durante 29 anos e 11 meses, de abril de 1980, até a sua aposentadoria, em março de 2010. Antes de sua saída, foi gerente da Divisão de Medicina do Trabalho, tendo sido substituído pela médica Fernanda Cabral Schveitzer, em 2009.

Cofundador do Conselho Regional de Medicina de Foz do Iguaçu, Pellegrini se formou em Medicina há 45 anos pela Universidade Federal do Paraná. Ele também foi servidor de carreira da Prefeitura, por 28 anos, onde se aposentou em junho deste ano, e ainda fazia parte do corpo clínico do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Durante sua carreira, foi dedicado e comprometido com seus pacientes. Itaipu presta suas condolências a todos que conviveram com Pellegrini.