Carros famosos do cinema tem dia de turista em Foz

Veículos estiveram na Itaipu Binacional, Marco das Três Fronteiras e também em algumas ruas de Foz.

Quem passou por alguns dos principais atrativos turísticos de Foz neste fim de semana encontrou um visitante um tanto quanto diferente. É que carros famosos do cinema também estiveram passeando pela cidade. A ação é parte das gravações de vídeos institucionais do Movie Cars Entertainment, o novo parque temático de Foz que inaugura ainda no primeiro semestre de 2020, na avenida das Cataratas.

No domingo (19) pela manhã, a Itaipu Binacional recebeu o DeLorean DMC-12, do filme “De Volta para o Futuro”, de 1985. O carro é um modelo exato ao do filme e traz ainda a assinatura dos atores Michael J. Fox, que interpretou Marty McFly, e Christopher Lloyd, o Doc. Brown. Ao lado dos condutos forçados, o veículo “recarregou” as energias de uma forma rápida e pôde seguir viagem. A passagem do carro despertou a curiosidade de turistas e funcionários da usina, que aproveitaram para registrar o momento.

No dia anterior, sábado (18), o conhecido Morris Mini, de Mr. Bean, apreciou a vista surpreendente do encontro dos rios Paraná e Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras. O carro é caracterizado exatamente como o da série britânica e traz algumas referência icônicas, como o sofá, esfregões e cordas que em um dos episódios serviram para que Bean dirigisse após as compras, e também o urso de pelúcia Teddy.

Nas ruas, o famoso Ectomobile Ecto-1, utilizado pelo trio de professores no filme “Os Caça Fantasmas”, de 1984, chamou a atenção de quem passava, principalmente dos fãs. Todos ficaram surpresos e até preocupados que pudessem haver fantasmas em Foz. O carro é réplica idêntica ao do longa, com todas as características e ferramentas.