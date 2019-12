Foz do Iguaçu recebe doação de 25 câmeras de videomonitoramento

Equipamentos doados pela fabricante estão avaliados em mais de R$ 114 mil e vão reforçar a segurança de praças e espaços públicos

A Prefeitura de Foz do Iguaçu receberá, nesta sexta-feira (20), a doação de 25 câmeras de videomonitoramento da fabricante Hikvision, fornecedora global de produtos e soluções de vídeo vigilância. A solenidade de entrega está marcada para às 8h30 na sede da Guarda Municipal, na Rua Edgard Schimmelpfeng, 43 – Parque Presidente. As novas câmeras, que irão integrar a Central de Videomonitoramento, mantida pelas Secretarias de Segurança Pública e de Tecnologia da Informação, têm alta resolução (full HD), zoom de 36x óptico e alcançam até um quilômetro de distância.

Os modelos Speed Dome também giram até 360 graus. Os equipamentos doados estão avaliados em R$ 114.250,00. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação, Evandro Ferreira, os equipamentos vão ajudar a reforçar a vigilância nos espaços públicos, a exemplo do que já ocorre no Complexo Esportivo João Bortolini, em Três Lagoas, inaugurado pelo poder público municipal no último dia 29 de novembro. “O objetivo é proporcionar mais segurança aos moradores que frequentam os espaços de lazer, além de prevenir a prática do vandalismo”, afirmou Evandro.

Central de Videomonitoramento

A Central de Videomonitoramento possui cerca de 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos do município. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Reginaldo José da Silva, a meta é ter 258 equipamentos em funcionamento até janeiro. A central é compartilhada com todos os órgãos de segurança que atuam na região, como Polícias Civil, Militar e Federal. “As câmeras são para atender toda a sociedade”, ressalta o secretário. “Estamos com algumas câmeras em período de testes ainda e a proposta é que as novas sejam instaladas em alguns pontos necessários, como as praças. Parte delas também ficará em reserva, já que se trata de um material que demanda muita substituição e manutenção”, explicou.

Ao vivo

Além de reforçar as ações de segurança pública, as câmeras de videomonitoramento podem ser empregadas para o uso público. No novo site da prefeitura já está disponível o link “Câmera Ao vivo”, que permite aos moradores ou visitantes de Foz do Iguaçu acompanhar ao vivo o fluxo de veículos na entrada do município, no trecho entre a BR 277 e a Avenida Paraná. A expectativa é que no futuro sejam disponibilizadas imagens de outros pontos da cidade para uso público. As imagens podem ser consultadas diretamente no link: www.live.pmfi.pr.gov.br.

Praça da Marinha

A Praça Almirante Tamandaré, no Centro de Foz, já recebeu um reforço na segurança com a instalação de um totem composto por seis câmeras, cinco delas são fixas e filmam todo o perímetro em tempo real, com reconhecimento de placas e veículos. A sexta câmera tem capacidade de giro de 360 graus permitindo uma visualização ampla de todo o espaço. O equipamento possui ainda um sistema de wifi e um botão de emergência, que quando acionado faz uma ligação direta com a Guarda Municipal, possibilitando que os moradores comuniquem qualquer tipo de ocorrência no espaço.