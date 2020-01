Itaipu Binacional apoia modernização do aeroporto de Cascavel

A empresa firmou convênio com a prefeitura para instalação de conectores móveis (fingers), garantindo maior conforto aos passageiros. Em Foz, a binacional também investe na ampliação e modernização do Aeroporto Internacional Cataratas.

Com cerca de 70% das obras já concluídas, a modernização do aeroporto de Cascavel conta agora também com a participação da Itaipu Binacional. A empresa, que tem priorizado obras de infraestrutura com impactos positivos e de longo prazo para o Oeste do Paraná, área de abrangência da usina, firmou um convênio com a prefeitura municipal para a instalação de dois conectores móveis (fingers), garantindo maior conforto aos passageiros.

“É mais um estímulo ao turismo e ao desenvolvimento regional, que têm grande potencial de negócios”, diz o diretor de Coordenação, general Luiz Felipe Carbonell. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, “esses investimentos reforçam o compromisso da empresa em apoiar o desenvolvimento econômico da região, que está recebendo também recursos do governo federal e da binacional no aeroporto de Foz do Iguaçu, o que vai impulsionar a aviação regional, nacional e internacional no Paraná”.

Com vigência de 12 meses iniciada em dezembro passado e sob gestão da Diretoria de Coordenação da Itaipu, o convênio do aeroporto de Cascavel prevê um investimento de R$ 3.996.000. À prefeitura de Cascavel caberá a contrapartida de R$ 154 mil, totalizando os R$ 4,15 milhões licitados para a aquisição dos fingers, que já se encontram em fabricação.

“Graças a uma nova política de convênios e patrocínios que privilegia obras estruturantes, que deixam um legado para a população e para a economia local, a Itaipu economizou e realocou recursos de forma a viabilizar investimentos como este, que vão contribuir para uma melhor infraestrutura do aeroporto de Cascavel”, acrescentou Silva e Luna.

“Nesse caso, boa parte do investimento é da Secretaria Nacional de Aviação Civil”.

Conforme explica o engenheiro responsável pela obra, Sandro Camilo Rocha Rancy, a modernização completa do aeroporto é estimada em R$ 18,1 milhões de reais, que incluem outro convênio entre a prefeitura, governo do estado e governo federal para a construção do novo terminal de passageiros; e também o novo pátio de aeronaves, objeto de outro convênio com o

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

“A previsão inicial era para a obra ser entregue em 12 de março, mas, com a inclusão dos fingers, serão necessários mais 60 dias. Então, tudo deve estar concluído até o próximo mês de maio”, informou o engenheiro. Nos últimos cinco anos, o aeroporto de Cascavel movimentou uma média de 200 mil passageiros em aproximadamente nove mil pousos e decolagens por ano. Com a modernização, a estimativa é dobrar o número de passageiros.

Isso porque a nova estrutura estará apta a receber aeronaves Boeing 737-800, com capacidade para 162 passageiros. Além disso, a expectativa é concretizar novas rotas conectando Cascavel a Porto Alegre e a Cuiabá.