Itaipu Binacional leva projetos inéditos de educação ambiental ao show Rural Coopavel, em Cascavel

Expedição do Conhecimento e Ciência na Esfera serão novidades do estande da empresa, além dos tradicionais óculos de realidade virtual. Evento é considerado um dos maiores do agronegócio no País.

A Itaipu Binacional vai levar para a 32ª edição do Show Rural Coopavel, de 3 a 7 de fevereiro, em Cascavel (PR), o estande mais inovador de todas as participações da empresa na feira, com atividades inéditas de educação ambiental, turismo e divulgação científica. Uma das novidades será o projeto Expedição do Conhecimento, desenvolvido em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). A expedição será lançada oficialmente no Show Rural e depois percorrerá municípios da região Oeste do Estado, área de abrangência da usina.

Outra atração de Itaipu será a Ciência na Esfera, que exibirá, em um globo suspenso, projeções de imagens da Terra e de outros planetas do Sistema Solar. Também serão apresentados vídeos sobre biocombustíveis, agricultura e precipitações, temas de interesse dos participantes da feira. O modelo foi desenvolvido pela Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) e já faz parte do roteiro de visitas do Ecomuseu de Itaipu, em Foz do Iguaçu.

O visitante também poderá fazer um tour pela usina hidrelétrica com óculos de realidade virtual (VR).

Neste ano, o estande da Itaipu no Show Rural Coopavel vai ocupar uma área de 432 metros quadrados, onde ficarão o caminhão-baú da Expedição do Conhecimento, tendas de apoio e um domo geodésico, com 10 metros de diâmetro e capacidade para 40 pessoas, para as projeções da Ciência na Esfera.

O estande contará ainda com um espaço de recepção, onde os visitantes poderão assistir ao vídeo institucional de Itaipu, fazer a viagem à usina hidrelétrica com óculos de realidade virtual e retirar as senhas para as sessões dos outros atrativos.

A expectativa de Itaipu é que as novidades atraiam um grande número de visitantes. No ano passado, em cinco dias de feira, o Show Rural Coopavel recebeu um público de quase 290 mil pessoas e movimentou R$ 2,2 bilhões. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes do agronegócio brasileiro.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, disse que a participação da empresa no Show Rural está sustentada em dois pilares, que são a produção de energia e a segurança hídrica. As ações de educação ambiental, por exemplo, ajudam na conscientização da população sobre como a qualidade da água ajuda a preservar a vida útil e os usos múltiplos do reservatório.

Silva e Luna acrescentou que Itaipu não alcançaria os resultados obtidos na região sem a parceria com os municípios. “As parcerias permitem que consigamos multiplicar nossas ações e projetos. Sem água, não há energia; e as nossas parcerias são essenciais para atingirmos nossa missão, que é ‘gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai’”.

Imersão tecnológica

A Expedição do Conhecimento vai conduzir o visitante em um roteiro pedagógico e interativo de 30 minutos, com mais de 20 atividades de educação ambiental. As ações serão oferecidas dentro de um caminhão-baú de 15 metros de extensão e nas tendas de apoio. Cada sessão terá capacidade para dez pessoas.

A visita começa com um panorama sobre todas as formas de energia, desde o Sistema Solar até a energia das células humanas. O visitante também terá contato com um telescópio solar, uma maquete demonstrando como funciona uma casa sustentável e jogos interativos. Na parte interna do caminhão-baú, haverá informações sobre biomas, rios voadores, o ciclo da água e a importância do Sol como fonte primária de energia.

Em um dos pontos do circuito, o visitante vai aprender como é possível gerar energia limpa e iluminar uma cidade pedalando uma bicicleta. Óculos de realidade virtual também levarão o público a uma imersão na Mata Atlântica, um dos biomas brasileiros. Outra novidade será um painel interativo com sons de animais em extinção.

Após o Show Rural, a intenção da Itaipu e do PTI é levar a expedição para municípios da região, ampliando o acesso do público às informações de educação ambiental.

Vitrine de Agroecologia

Como nos anos anteriores, a Itaipu vai participar da Vitrine de Agroecologia, em parceria com diversas instituições – como a Embrapa, a Unioeste e a Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Paraná (Emater). No espaço, de 4,4 mil metros quadrados, o visitante irá conhecer como funciona uma propriedade rural sustentável e aprender conceitos de agroecologia.

Uma das novidades da vitrine neste ano será o lançamento das fichas agroecológicas, com tópicos sobre tecnologias para a agricultura orgânica – desde o manejo até o controle de pragas e doenças das culturas. O lançamento será no dia 6, às 13h30. Itaipu participou da elaboração das fichas e também de um aplicativo que dará acesso às informações.