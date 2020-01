Itaipu passa a divulgar boletim diário sobre vazão do rio Paraná

Informações podem ser obtidas a partir do site da binacional. Em situações de cheia, divulgação será reforçada.

A Itaipu Binacional passou a divulgar diariamente, em sua página na internet, o boletim hidrológico do Rio Paraná a jusante da usina. O informe pode ser acessado a partir de um link em destaque na capa do site. Em situações de cheia, a divulgação também envolverá outros meios, como veículos de imprensa e redes sociais.

A Itaipu já divulgava a situação hidrológica durante situações de emergência. Porém, agora passa a fazer isso diariamente, possibilitando aos cidadãos um acompanhamento cotidiano do comportamento do rio. Essa divulgação é reflexo do compromisso da empresa com a responsabilidade social e as comunidades do entorno”, afirmou o superintendente de Operação da usina, José Benedito Mota Júnior.

O boletim é binacional e será atualizado diariamente, inclusive durante fins de semana e feriados. Para ter acesso, basta clicar no banner “Boletim Hidrológico”, no site da Itaipu: www.itaipu.gov.br.

A divulgação é resultado de um projeto mais amplo, coordenado pelo Departamento de Operação do Sistema (OPS.DT), denominado Sosem (Sistemática de Operação em Situação de Emergência Hidrológica), e que normatiza as ações de várias áreas da empresa nesse tipo de situação, tais como Operação, Manutenção, Hidrologia, Coordenação, Segurança Empresarial, Comunicação e Responsabilidade Social.

“Dependendo do estado de situação indicado no boletim, ou seja, em qual nível o Rio Paraná se encontra na marcação da régua na Ponte da Amizade, é possível saber qual a ação que determinada área tem que fazer”, explicou José Benedito.

A Sosem normatiza, também, o funcionamento da Comissão Especial de Cheias (CEC), que será convocada em situações próximas a inundação. Vale destacar que o Rio Paraná, neste dia 28 de janeiro de 2020, está na cota 98,94, considerada normal. O nível máximo já registrado ocorreu em 31 de maio de 1992, quando o rio chegou a 127,7 metros na Ponte da Amizade.

Confira, abaixo, os valores de referência para medir a vazão do rio Paraná:

Normal: até 105,59m

Próximo a inundações: de 105,60m a 107,99m (sem impactos)

Início de inundações: de 108m a 118,79m (começam a ser atingidas as primeiras residências e outras estruturas)

Inundações moderadas: de 118,80m a 128,99m

Inundações severas: a partir de 129m

Cotas de referência com relação ao nível na Ponte da Amizade:

Em Ciudad del Este, Paraguai (bairro San Rafael):

108,40 metros (Passarela de pedestres);

112,30 metros (Rua de concreto);

116,00 metros (Club Lenteros Unidos);

121,60 metros (Acesso à escola San Rafael);

Presidente Franco:

122,20 metros (Puerto 3 Fronteras);

Em Foz do Iguaçu:

114,00 metros (Porto de Areia em Porto Meira);

117,80 metros (Primeira construção – Iate Clube);

122,40 metros (Restaurante El Dorado).

Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional